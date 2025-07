video suggerito

Money Road, Danielle e Alvise fregati alla fine del viaggio: quanto hanno vinto i 12 concorrenti Ieri sera è andata in onda la finale di Money Road, il reality condotto da Fabio Caressa. I 12 concorrenti sono tornati a casa dopo il lungo viaggio nella giugla malese, ma il montepremi raggiunto non ha soddisfatto tutti. Alcuni viaggiatori sono tornati a casa a mani vuote. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Money Road, il reality di Sky Uno condotto da Fabio Caressa, si è concluso ieri sera con non pochi colpi di scena. 12 concorrenti hanno affrontato un lungo viaggio nella giungla malese con alte temperature e provato a sfidare le tentazioni più ammalianti: i 300 mila euro in palio, puntata dopo puntata, sono stati decurtati a causa delle tentazioni a cui alcuni del gruppo non hanno saputo resistere. Per questo motivo il gruppo è arrivato in finale con un totale di 174.300 euro, pari a 14.525 euro a testa. Ma qualcuno è tornato a casa a mani vuote.

Cosa è successo nella finale di Money Road

I concorrenti di Money Road sono arrivati in finale con un montepremi dal valore di 174.300 euro, pari a 14.525 euro a testa. Ma la divisione del premio non è stata equa. Ogni viaggiatore ha avuto la possibilità di prelevare la cifra che gli spettava o il doppio (29.050 euro): chi ha optato per il doppio prelievo, però, ha tolto la possibilità a qualcuno di tornare a casa con la stessa cifra degli altri. Il prelievo è partito dal leader Francesco che ha dato il via a una catena. Francesco, Roberta, Enrico, Alessandro, Marco, Alice, Benedetta e Saveria hanno preso la quota che gli spettava, dal valore di 14.525 euro. Yaser e Grazia, invece, hanno ritirato il doppio lasciando Danielle e Alvise a mani vuote. Una mossa che ha penalizzato i due concorrenti che più di tutti hanno resistito alle tentazioni. Oltre al premio in palio, sono stati aggiunti i vari premi conquistati durante il viaggio. Ecco la lista dei concorrenti con le rispettive cifre vinte.

Yaser 31.050 euro

Grazia 31.050 euro

Alessandro: 23.525 euro

Enrico: 19.525 euro

Marco: 18.525 euro

Alice: 16.525 euro

Francesco: 14.525 euro

Roberta: 14.525 euro

Benedetta: 14.525 euro

Saveria: 14.525 euro

Danielle: 8 mila euro

Alvise: 2 mila euro

Danielle: "Non insegnerei mai ai miei figli quello che ha fatto Grazia"

Danielle, dopo l'amara scoperta, è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere del reality. Ha contestato, in particolare, la scelta di Grazia che ha prelevato il doppio nonostante il sostegno datole durante il viaggio: "Io non riesco a trovare parole per giustificare il gesto di Grazia. Ci siamo sempre aiutati, lei è sempre stata sostenuta. Ha una famiglia grande alle spalle, ma io non insegnerei ai miei figli quello che lei ha fatto oggi", ha commentato l'atleta. Anche Alvise, tornato a casa a mani vuote, ha commentato amareggiato il suo finale: "Vorrei pensare che arrivato qui ci sia un giudizio, ma come insegna il gioco, non c'è giudizio ma solo scelte e conseguenze".