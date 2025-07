video suggerito

Danielle dopo aver perso tutto a Money Road racconta il suo passato: "So cosa vuol dire non avere soldi" Danielle e Alvise tornano a parlare della fine del loro viaggio a Money Road. Rientrati a casa senza la loro parte del montepremi, hanno commentato il gesto di Grazia e Yaser sottolineando che non avrebbero mai permesso "che la fatica andasse sprecata così". L'atleta ha raccontato che in passato ha fatto numerosi lavori: "Non sono mai stata attaccata ai soldi, ma so cosa vuol dire non averne abbastanza"

A cura di Gaia Martino

Money Road si è concluso con un finale clamoroso e ancora oggi Danielle e Alvise ripensano a quel pomeriggio in cui Grazia e Yaser hanno prelevato il doppio della cifra, lasciando che i compagni tornassero a casa a mani vuote. I due concorrenti del reality che più di tutti hanno resistito alle tentazioni, hanno concluso il loro viaggio con una beffa: l'atleta ha vinto 8 mila euro (conquistati durante il lungo percorso nella giugla malese) mentre il 23enne solo 2 mila euro: entrambi hanno dovuto rinunciare al montepremi finale che spettava al gruppo. Dopo lo sfogo a fine puntata, andata in onda lo scorso giovedì, sono tornati a parlare del loro viaggio in un'intervista.

Le parole di Danielle dopo il finale di Money Road

Danielle dopo lo sfogo nella finale di Money Road, è tornata a parlare del triste epilogo del suo viaggio, ma a mente più lucida. "Non mi piace giudicare il comportamento degli altri. Quando è stato svelato il meccanismo finale non ho avuto neanche per un minuto il dubbio che qualcuno sarebbe rimasto senza la propria parte del montepremi, ma così non è stato" – ha commentato intervistata da Vanity Fair – "Abbiamo fatto tutti una fatica enorme, ma di sicuro non avrei mai permesso che la fatica di uno dei miei compagni andasse sprecata così". La decisione di Grazia e Yaser l'ha ferita, ha ammesso, ma le ha permesso di imparare una nuova lezione: "Le parole degli altri non devono diventare la mia realtà".

Anche Alvise si è detto dispiaciuto ma allo stesso tempo fiero del percorso fatto: "Siamo riusciti a essere integri anche se il portafogli non ci ha ripagato. In compenso, ci ha ripagato l’anima". Entrambi non sono mai stati legati ai soldi, li hanno sempre ricorsi facendo anche i lavori più umili. Il concorrente 23enne ha un passato da cuoco: "Lavoravo 14 ore per prendere 50 euro, ho sempre dato una grande importanza al denaro. Quando ho visto che in Money Road veniva scialacquato per cose non fondamentali, capivo molto del passato di tante persone". Danielle ha spiegato di aver fatto tanti lavori, dalle consegne in bicicletta alla cameriera e donna delle pulizie, "tutte cose che mi hanno resa fiera di me stessa perché il denaro mi ha permesso di restare una persona umile". "Non sono mai stata attaccata ai soldi, ma so cosa vuol dire non averne abbastanza" ha continuato. E oggi per lei il denaro rappresenta "una possibilità per crescere", per frequentare l'Università o "aiutare le persone che ho intorno".

"Ritorno in tv? Il portone è aperto"

Dopo il finale senza lieto fine, Danielle e Alvise non escludono un ritorno in tv. "Penso che dopo questa esperienza ci sia un grande portone aperto e che il tempo darà le risposte che troveremo. Si vedrà" ha dichiarato Alvise. E anche Danielle ha spiegato di non volersi precludere niente, nonostante non insegua la televisione. "Il mio obiettivo resta quello di crescere come persona, come atleta e come professionista", ha concluso.