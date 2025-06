Daniele Doria: “Dopo l’infortunio pensavo di lasciare Amici24. Non vorrei spendere i soldi del montepremi”

video suggerito

Daniele Doria, vincitore di Amici24, ha rivelato quale è stato il momento più complesso all'interno del talent show e come ha intenzione di spendere il montepremi da 50mila euro.

Daniele Doria è stato ospite di Dimmi di te, format su YouTube di Lorella Cuccarini. Il ballerino che ha trionfato nella 24esima edizione di Amici ha raccontato alla giudice dello show alcuni momenti complessi all'interno del talent e ha rivelato come ha intenzione di spendere i 50mila euro vinti.

Daniele Doria: "L'infortunio ad Amici24 mi ha segnato"

Daniele Doria ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare la vittoria ad Amici24, che continua a definire "inaspettata". A Lorella Cuccarini ha rivelato che il momento più difficile è stato quando si è infortunato. "Mi ha segnato. Stavo tutto il giorno in casetta e non potevo fare altro, mi sentivo malissimo – ha spiegato – Ricordo una delle ultime sere prima di tornare a lavoro e volevo andarmene, non ce la facevo più. È stato un mese, la guarigione non arrivava mai". A complicare ancora di più le cose per il ballerino, il fatto che il periodo in cui doveva stare a riposto coincideva con l'accesso al serale: "Dopo ogni puntata vedvo i miei amici con la maglia, io stavo lì che guardavo da spettatore e rosicavo. Sono tornato l'ultima settimana e dopo neanche tre giorni ho passato la maglia". Tra i suoi "pilastri" all'interno del talent, Alessio Di Ponzio e Alessia Pecchia.

Daniele Doria: "So come spenderò i soldi del montepremi di Amici"

Daniele Doria ha poi rivelato come ha intenzione di spendere il montepremi da 50mila euro. "Ho preso in considerazione la borsa di studio che mi è stata data. I soldini del montepremi finale non li vorrei toccare ora, li vorrei mettere da parte perché un giorno mi vorrei comprare una casa – ha ammesso – Vorrei andare a New York e penso che una parte la userò per stare lì senza pesare sui miei genitori". Ha ribadito di avere un forte legame con suo fratello, che in passato aveva provato senza successo ad entrare nella scuola di Maria De Filippi: "È stato come averlo avuto affianco. Quando sono tornato a casa mi ha detto: "Ti rendi conto che abbiamo vinto?"".