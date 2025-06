Elena D’Amario: “Rifarei il giudice ad Amici, ho vissuto l’esperienza con responsabilità, empatia e gentilezza”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Elena D'Amario ha commentato l'esperienza ormai conclusa come giudice di Amici. La ballerina ha tracciato un bilancio positivo. E se per qualcuno è apparsa eccessivamente buonista con gli allievi in gara, dal canto suo ritiene di avere trattato i concorrenti con l'empatia che si deve ai giovani che stanno cercando di realizzare un sogno.

Elena D'Amario giudice ad Amici, la ballerina traccia un bilancio

Elena D'Amario, nei giorni scorsi, ha presenziato alla presentazione del film d'animazione Elio di Disney Pixar. In quell'occasione ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv. Innanzitutto ha spiegato il suo concetto di "casa", che non è un luogo fisico ma è più la sensazione di sentirsi a proprio agio con le persone che ci circondano. La ballerina, poi, ha parlato del ruolo di giudice nel programma Amici. Esperienza che si è conclusa nelle scorse settimane quando è stato proclamato vincitore Daniele Doria. Elena D'Amario ha dichiarato: "È stata un’esperienza che ho vissuto bene".

La ballerina tornerebbe nella giuria di Amici

Il suo modo di fare il giudice non ha convinto tutti. Il coreografo Fabrizio Prolli, ad esempio, ha dichiarato a Fanpage.it: "Secondo me non è così buona nella vita reale. Penso sia più critica di quanto non lo sia stata nella forma ufficiale della giurata. L'ho trovata un po' buonista". Elena D'Amario ha spiegato il modo in cui ha vissuto quell'esperienza. Ha ritenuto opportuno mostrarsi empatica e gentile nei confronti dei concorrenti, perché sono ragazzi che inseguono un sogno:

Ho vissuto questa esperienza con grande responsabilità e sempre con quell’empatia e quella gentilezza che credo siano molto importanti soprattutto nei confronti dei giovani che hanno un sogno.

E quando le è stato chiesto se rifarebbe questa esperienza, non ha avuto dubbi: “Assolutamente sì”.