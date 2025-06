Francesco Fasano dopo Amici: “Ad agosto a New York per ballare con i Complexions. Daniele? Vittoria meritata”

video suggerito

Francesco Fasano ha deciso i accettare l’offerta della compagnia Complexions e di trasferirsi temporaneamente a New York per studiare danza. È stato lui stesso a svelarlo in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv cui ha raccontato che, dopo un’esperienza al teatro dell’Opera di Roma, volerà alla volta degli Stati Uniti per approfittare dell’incredibile opportunità di misurarsi con una delle compagnie di danza più apprezzate al mondo.

“Ho ricevuto diverse proposte di lavoro e sono contentissimo perché tutto ciò in cui speravo si è realizzato. Mi è andata davvero bene e sono super soddisfatto di ognuna delle proposte ricevute”, ha raccontato il ballerino, “A giugno inizierò all’opera di Roma e ad agosto andrò a New York per sperimentare nel campo dei Complexions, compagnia tra l’altro che ho sempre ammirato. Spero tante cose belle per il mio futuro, lo vedo pieno di danza e di nuovi progetti. Mi piacerebbe sperimentare nuovi ambiti all’interno del mondo dello spettacolo. Studierò tanto e lavorerò tanto come ho sempre fatto per poter fare al meglio tutto ciò che desidero. Penso che solo con lo studio e il duro lavoro una persona riesca a compiere le imprese più ardue”.

La vittoria di Daniele Doria: “Nessuna è stata più meritata della sua”

Il ballerino di Emanuel Lo racconta di non esserci rimasto male per la vittoria di Daniele Doria, risultato essere il più votato dal pubblico a casa nel ballo. “Io e Daniele siamo dei ballerini con declinazioni molto diverse. Lo reputo un ballerino davvero bravo nonostante abbia solo 18 anni”, ha dichiarato Francesco complimentandosi con il collega, “Penso che arriverà a fare cose molto grandi. Credo che non ci sia stata vittoria più meritata della sua. Lui incarna davvero i valori del programma, ha fatto un percorso degno di una vittoria. Sono molto felice per lui”.

L’esperienza ad Amici: “Ringrazio Emanuel Lo e Maria De Filippi”

Francesco ha concluso ringraziando quanti lo hanno sostenuto durante il suo percorso in trasmissione, a partire dall’insegnante di danza che lo ha scelto: “Emanuel Lo è stata una parte fondamentale del mio percorso, ha creduto in me dal primo giorno e mi ha spronato a fare e dare sempre di più! Avere un prof al tuo fianco che ti supporta è fondamentale nel percorso ad Amici e lui ci è riuscito pienamente. Mi ha saputo ascoltare e io penso di aver saputo comprendere lui. Ci siamo fidati l’un l’altro e questo lo porterò sempre con me”. Discorso a parte per Maria De Filippi cui attribuisce il merito di averlo aiutato sotto il profilo personale: “Maria è una grande lavoratrice, ci mette anima e cuore in tutto ciò che fa. Lei mi ha spronato a dire liberamente la mia e a non aver paura ad espormi. Mi ha spinto nel parlare senza filtri. La ringrazierò a vita per l’opportunità che mi ha dato e per avermi fatto rinascere sotto tantissimi aspetti”.