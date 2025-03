Chi è Francesco Fasano, il ballerino in gara al Serale di Amici 24

video suggerito

Francesco Fasano è uno dei ballerini (stile classico) di Amici24, che partecipa al programma come componente della squadra di Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini. Nato a Carovigno, in provincia di Brindisi, nel 2000, prima di prendere parte al talent show ha ballato in giro per l'Europa, dalla Germania alla Repubblica Ceca.

Chi è Francesco Fasano, concorrente di Amici 2025

Francesco Fasano ha iniziato la sua formazione presso il Centro Arte Danza di Brindisi negli anni dal 2009 al 2014. In seguito ha proseguito gli studi presso la Ballettschule Theatre Basel (diretta da Amanda Bett) in Svizzera, dove si è diplomato nel 2018. Nel corso della sua carriera ha ballato in coreografie firmate da artisti di fama mondiale come George Balanchine, Heinz Spoerli, Kenneth McMillan e Richard Werlock. Il primo ingaggio del 2018 lo ha portato all'Oldenburgisches Staatstheater, guidato da Antoine Jully, in Germania. Ha ballato in coreografie di autori noti come Martha Graham e Jacopo Godani. Nello stesso anno ha preso parte anche al progetto Prix de Lausanne in cui ha lavorato con Goyo Montero, direttore di balletto e coreografo spagnolo. Tra il 2021 e il 2022 è entrato bel corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava (Repubblica Ceca), nominato solista da settembre 2022. In quei tre anni si è esibito con le coreografie di Mauro Bigonzetti, Ohad Naharin, Justin Peck, Krzysztof Pastor, Youri Vàmos e Jo Strømgren.

Viene nominato per il Premio Thalia grazie ai ruoli di Don José in Carmen, coreografata da Jiří Pokorný e Bob Cratchil e Diavolo in Schiaccianoci di Youri Vámos. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Jantar e nel 2023 quello come miglior ballerino di danza contemporanea assegnato dall'Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Fasano è anche il direttore artistico del IMAGO-dance festival.

Il percorso ad Amici e l'ingresso al Serale

Francesco Fasano è entrato nella scuola di Amici grazie ad Emanuel Lo. È stato il prof a sceglierlo e a volerlo nella sua squadra in sostituzione di Alessio, che ha abbandonato il talent a causa di un infortunio. Tutti gli insegnanti sono rimasti colpiti dal suo talento, specialmente Alessandra Celentano. "Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse – sostiene il 24enne – Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda".

Francesco Fasano e il suo cane

La vita privata di Francesco fuori da Amici

Francesco Fasano è molto riservato sulla sua sua vita privata. Non è noto se sia single o fidanzato. Sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti della sua vita professionale e immagini insieme al suo cane o a sua zia, con cui sembra avere un legame molto stretto.