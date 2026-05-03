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Amici di Maria De Filippi 2025/2026

Riccardo in lacrime per l’eliminazione ad Amici 25: “Non ho ricevuto proposte, torno a fare l’elettricista”

Riccardo Stimolo è stato eliminato da Amici 25 nella puntata del 2 maggio. In lacrime, il cantante si è sfogato: “Sono l’unico a non aver ricevuto alcuna proposta, non ho niente, dovrò tornare a fare l’elettricista”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Riccardo Stimolo è stato eliminato nella puntata del 2 maggio di Amici 25 insieme a Gard. Il cantante è scoppiato a piangere subito dopo la notizia e, in lacrime, ha spiegato: "Sono rimasto l'unico senza proposta e senza un interesse fuori, non me lo merito, devo tornare a fare l'elettricista". Nel corso del suo percorso nel talent, il 18enne aveva fatto discutere per via di alcune affermazioni sui social e per aver mimato un rapporto orale parlando con il ballerino Alessio.

Come di consueto, a fine puntata gli allievi sono rientrati in Casetta per scoprire il nome dell'eliminato. Al ballottaggio finale Riccardo, Gard e Lorenzo. Quest'ultimo è stat l'unico a salvarsi e ad avere così accesso alla Semifinale. Prima di conoscere il verdetto definitivo, Riccardo è scoppiato in lacrime mentre parlava con i compagni. A preoccuparlo il fatto di essere stato l'unico a non ricevere alcuna proposta da case discografiche in questi mesi: "Non me lo merito di essere rimasto l'unico senza nulla, senza un interesse. Sono fatto per fare questo, ma ho bisogno di persone che credano in me. Le chiamate e i messaggi non sono arrivati. Torno a fare l'elettricista". 

Riccardo non vuole tornare a fare il lavoro di prima, quello dell'elettricista, anche se è consapevole che non avendo ricevuto alcuna offerta di lavoro dovrà ripartire da zero: "Non ho contratti, non ho nulla. Ho bisogno di più tempo rispetto a voi. È bene che mi metta l'anima in pace, farò nuovamente l'elettricista, ho le mani legate da ogni parte".

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Riccardo crede che il fatto di non aver ricevuto alcuna proposta sia legato ad alcune frasi scritte sui social e al gesto di mimare un rapporto orale, fatto durante una conversazione con Alessio. Per questo era stato accusato di omofobia. “Penso che questa mia situazione sia direttamente collegata a quello che è uscito sui social. Ho tentato in tutti i modi di far vedere che non sono più quella persona. Purtroppo certe cose macchiano, anche per colpa mia. Non ho nulla contro di lui", ha spiegato disperato.

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