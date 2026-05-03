Riccardo in lacrime per l’eliminazione ad Amici 25: “Non ho ricevuto proposte, torno a fare l’elettricista”

Riccardo Stimolo è stato eliminato da Amici 25 nella puntata del 2 maggio. In lacrime, il cantante si è sfogato: “Sono l’unico a non aver ricevuto alcuna proposta, non ho niente, dovrò tornare a fare l’elettricista”.

Riccardo Stimolo è stato eliminato nella puntata del 2 maggio di Amici 25 insieme a Gard. Il cantante è scoppiato a piangere subito dopo la notizia e, in lacrime, ha spiegato: "Sono rimasto l'unico senza proposta e senza un interesse fuori, non me lo merito, devo tornare a fare l'elettricista". Nel corso del suo percorso nel talent, il 18enne aveva fatto discutere per via di alcune affermazioni sui social e per aver mimato un rapporto orale parlando con il ballerino Alessio.

Come di consueto, a fine puntata gli allievi sono rientrati in Casetta per scoprire il nome dell'eliminato. Al ballottaggio finale Riccardo, Gard e Lorenzo. Quest'ultimo è stat l'unico a salvarsi e ad avere così accesso alla Semifinale. Prima di conoscere il verdetto definitivo, Riccardo è scoppiato in lacrime mentre parlava con i compagni. A preoccuparlo il fatto di essere stato l'unico a non ricevere alcuna proposta da case discografiche in questi mesi: "Non me lo merito di essere rimasto l'unico senza nulla, senza un interesse. Sono fatto per fare questo, ma ho bisogno di persone che credano in me. Le chiamate e i messaggi non sono arrivati. Torno a fare l'elettricista".

Riccardo non vuole tornare a fare il lavoro di prima, quello dell'elettricista, anche se è consapevole che non avendo ricevuto alcuna offerta di lavoro dovrà ripartire da zero: "Non ho contratti, non ho nulla. Ho bisogno di più tempo rispetto a voi. È bene che mi metta l'anima in pace, farò nuovamente l'elettricista, ho le mani legate da ogni parte".

Riccardo crede che il fatto di non aver ricevuto alcuna proposta sia legato ad alcune frasi scritte sui social e al gesto di mimare un rapporto orale, fatto durante una conversazione con Alessio. Per questo era stato accusato di omofobia. “Penso che questa mia situazione sia direttamente collegata a quello che è uscito sui social. Ho tentato in tutti i modi di far vedere che non sono più quella persona. Purtroppo certe cose macchiano, anche per colpa mia. Non ho nulla contro di lui", ha spiegato disperato.