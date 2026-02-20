Ad Amici 25 Riccardo Stimolo si scusa con i compagni per il suo comportamento: “Non conosco il limite”

Riccardo Stimolo ha chiesto scusa. Nella scuola di Amici 25, il cantante ha parlato con estrema sincerità del periodo difficile che ha vissuto, chiedendo ai compagni di perdonarlo per il suo comportamento. Di recente era finito al entro delle polemiche per aver mimato un rapporto orale prima di una lite con Alessio e, prima ancora, per un commento di natura omofoba che aveva scritto sui social nel 2023.

Come si è visto nel daytime del 20 febbraio, Riccardo Stimolo ha confessato di non aver vissuto giorni facili e ha deciso di sfogarsi con i compagni: "Ci vuole un po' di forza per parlare davanti a voi, ma non è più il momento di scappare, di fare il bambino che si nasconde dietro gli altri o perchè gli altri l'hanno fatto". Il cantante ha parlato del suo comportamento e dell'esclusione vissuta negli anni dell'adolescenza: "Ho sempre avuto un carattere per cui scherzo su tutto, a volte sono anche appiccicoso e invadente. Quando ero alle medie vedevo le persone che stavano insieme, mentre io venivo emarginato. Succedeva alle medie, alle superiori e a calcio".

L'allievo ha spiegato che le cose sono cambiate nel momento in cui è entrato nella scuola, o almeno, così pensava che sarebbe stato: "Quando sono entrato qua dentro, mia madre era contenta, le cose stavano andando bene. Ma quando è successa la cosa dei commenti che ho scritto su Threads, le è crollato il mondo addosso. Ho visto che li ho delusi ancora". Infine ha concluso: "Vi chiedo scusa perché so che certe volte non riconosco il limite. Vorrei ricominciare da qua, che fosse un punto di inizio e che vada nella direzione di rendere felice i miei genitori".