Riccardo Stimolo scatena polemica ad Amici 25: mima un rapporto orale prima di discutere con Alessio

Il gesto di Riccardo Stimolo ad Amici 25, compiuto prima di avvicinarsi ad Alessio e Alex e discutere, è finito al centro di una polemica social. Cosa ha fatto il cantante davanti alle telecamere del talent show.

Riccardo Stimolo di Amici finisce di nuovo al centro delle polemiche dopo il commento social di natura omofoba rivolto a un TikToker, risalente al 2023, che lo ha costretto a intervenire pubblicamente lo scorso dicembre per chiedere scusa. "Ero un ragazzo con poca personalità ed estremamente superficiale", disse in una story. Stavolta non sono sue parole a far discutere, bensì un gesto che non è passato inosservato, finito al centro di una polemica su X.

Nel daytime del talent show di Maria De Filippi andato in onda due giorni fa, la produzione ha chiesto agli allievi di indicare un ballerino che secondo loro merita il Serale. Alessio Di Ponzio ha fatto il nome di Emiliano Fiasco. Terminata la votazione in sala, gli allievi sono usciti in giardino e Riccardo, prima di dire la sua sulla scelta di Alessio, ha fatto un gesto che non è sfuggito alle telecamere e ai telespettatori più attenti. Parlando con Elena e prima di avvicinarsi ad Alessio ed Emiliano, ha mimato un rapporto orale. Il video del gesto in questione circola ora sui social: molti spettatori e utenti lo hanno interpretato come una mimica inappropriata e di cattivo gusto, che andrebbe punita dalla produzione.

Il battibecco con Alessio: "Non ha senso quello che dici"

Riccardo si è poi avvicinato ad Alessio e Alex per commentare quanto accaduto in sala: "Io se fossi in te non gli parlerei più. E non sto scherzando. Io me la sarei legata al dito, ma tantissimo! Soggettivamente io me la sarei presa a morte", ha dichiarato rivolgendosi ad Alessio. Poi ancora: "Non te lo dirà mai, ma ci rimane male". Il ballerino, infastidito dal comportamento del cantante, lo ha invitato a non commentare i fatti: "Non ha senso che tu parli in questo momento. Io come vedo Emiliano, vedo anche Alex al serale. Che senso ha che dici questa cosa? Non mi tocca". "Questa cosa dovrebbe farti pensare, è la persona con cui stai sempre. Io ci sarei rimasto male", ha concluso Riccardo.