Critiche a Riccardo Stimolo di Amici 25, bestemmiò sotto un post a tema Pride: “Scusate, ero superficiale”

Riccardo Stimolo, via Amici 25

Un video su TikTok del creator Giovanni Valenzuela ha stimolato una serie di critiche nei confronti di Riccardo Stimolo, cantante e concorrente di Amici 25. Nel video postato sul suo profilo TikTok, il creator che produce contenuti di beauty routine, avrebbe denunciato di aver ricevuto un commento, una bestemmia, nei commenti a un video di giugno 2023. Il post riguarderebbe la sua partecipazione al Pride, un contenuto che avrebbe scatenato le offese nei commenti, tra cui anche una bestemmia da parte del cantante. E proprio Stimolo, nelle scorse ore avrebbe ammesso l'errore, scusandosi.

Riccardo Stimolo di Amici 25 bestemmia sotto un post per il Pride

Nel video, Valenzuela sottolinea come non ci sia mai stato un contatto con il cantante, e che lui stesso non si sarebbe mai accorto della presenza del commento, perché non segue la trasmissione di Maria De Filippi. Valenzuela cerca di spiegare anche il contesto in cui è arrivata la sua bestemmia: "Vi spiego il post dove lui ha scritto una bestemmia. Il mese di giugno è il mese del Pride e a giugno del 2023 ho fatto un post dove chiedevo chi partecipasse al Pride e sotto a quel post ci sono stati un sacco di commenti negativi, fra cui il suo, in cui ha scritto p**o dio". E ancora: “Che tristezza che ancora ci sono questi commenti, noi ragazzi gay non cerchiamo l’approvazione di nessuno, si tratta semplicemente di rispetto".

Il creator a Stimolo: "Vi do un consiglio: se fate i programmi tv questi commenti escono"

Da un certo punto di vista, lo stesso Valenzuela sembra provare a moderare la polemica, sottolineando come il commento al post arrivasse in seguito a una moltitudine di commenti negativi, a cui Stimolo si sarebbe solamente aggiunto. Redarguisce anche lo stesso concorrente, troppo ingenuo a non aver cancellato il commento prima dell'ingresso ad Amici 25: "Vi do un consiglio: se fate i programmi tv questi commenti escono. E se io fossi stato un suo fan, sinceramente ci sarei rimasto tantissimo male e probabilmente mi sarei messo anche a piangere". Nel recente passato, anche un'altra concorrente di Amici aveva rischiato provvedimenti disciplinari per alcune uscite, prima dell'ingresso nella trasmissione, sul suo profilo X. Venivano riportate numerose bestemmie sul profilo di Mew, ma l'elemento che manca rispetto al caso precedente è la connotazione omofoba che viene determinata dal commento di Riccardo Stimolo.

La risposta di Riccardo Stimolo, via IG

Le scuse di Stimolo dopo le accuse di omofobia

Nelle scorse ore sono arrivato le scuse di Riccardo Stimolo: il concorrente di Amici 25 ha fatto un passo indietro con un messaggio nelle storie Instagram. Il cantante ha scritto: "Ero un ragazzo con poca personalità ed estremamente superficiale. Ho scritto cose che non ho mai pensato e che certamente non penso ora. Ho sbagliato. Mi dispiace".