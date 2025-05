Daniele Doria vince 157mila euro durante la finale di Amici24, ad Alessia e Francesco “solo” 7mila euro

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È stato Daniele Doria, grazie alla vittoria ad Amici24, l’allievo a essere uscito “più ricco” dalla finale del talent show. Il ballerino di Alessandra Celentano è riuscito a portare a casa il premio finale di 150mila euro, destinato al trionfatore assoluto dell’edizione. Ai soldi vinti insieme al premio principale si sono aggiunti quelli che lo sponsor Marlù ha assegnato a tutti e cinque i finalisti di questa stagione del talent show, pari a 7mila euro ad allievo. Terminata l’esperienza ad Amici, quindi, Daniele torna a casa con il premio più ricco dell’edizione (157mila euro in totale) e la borsa di studio che sognava e che gli consentirà di studiare per un anno presso la Ailey School di New York.

Ad Antonia Nocca un premio da 87mila euro

La seconda concorrente “più ricca” uscita dalla finale di Amici24 è risultata essere Antonia Nocca, cantante voluta nella scuola da Rudy Zerbi. Alla giovane interprete napoletana sono andati il premio della critica del valore di 50mila euro (premio assegnato dai giornalisti presenti in studio) e il premio unicità offerta da Oreo del valore di 30mila euro. Una somma che, insieme al premio Marlù assegnato a tutti e cinque i finalisti, le ha consentito di tornare a casa con il secondo premio più alto della serata del valore di 87mila euro.

TrigNo ha vinto 57mila euro grazie al premio categoria

TrigNo, cantautore e secondo classificato ad Amici, ha vinto 3 premi durante la serata finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ai 7mila euro offerti da Marlù, si sono aggiunti i 50mila euro guadagnati grazie al premio categoria (assegnatogli in quanto vincitore della categoria canto). Al giovane è andato, inoltre, il trofeo premio radio che, tuttavia, non prevedeva alcun corrispettivo in denaro. Il totale portato a casa ammonta, quindi, a 57mila euro.

Ad Alessia e Francesco “solo” 7 mila euro

Sono stati Alessia Pecchia e Francesco Fasano a portare a casa i premi più bassi della finale di Amici24. La ballerina di latino americano – che è stata invitata da Maria De Filippi a restare nel programma da professionista – è andato solo il premio Marlù di 7mila euro. Stessa sorte capitata a Francesco Fasano che torna a casa con 7mila euro, l’invito della De Filippi a restare tra i professionisti e 4 riconoscimenti tra borse di studio e proposte di lavoro.