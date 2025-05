video suggerito

Quanto vince il primo classificato ad Amici 24, i premi speciali e il montepremi del vincitore La finale di Amici 24, in onda domenica 18 maggio su Canale 5, decreterà il vincitore di questa edizione tra i cantanti Trigno e Antonia, i ballerini Francesco, Daniele e Alessia. Il primo classificato guadagnerà un montepremi pari a 150mila euro in gettoni d'oro.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 18 maggio andrà in onda la finale di Amici 2024-2025. Sono cinque i finalisti, tre ballerini (Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria) e due cantanti (Trigno e Antonia Nocca) che si contenderanno la vittoria durante l'ultima puntata del talent di Maria De Filippi. Come nelle scorse edizioni, il vincitore guadagnerà un montepremi pari a 150mila euro in gettoni d'oro. Durante la serata saranno consegnati anche altri premi, come quello della Critica Tim e delle Radio. Ecco tutti quelli che saranno assegnati e a quanto ammontano.

A quanto ammonta il montepremi del vincitore di Amici 24

Antonia e Trigno sono i finalisti per il canto, mentre Francesco, Daniele e Alessia per la categoria del ballo. Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto di questa edizione di Amici 2024. Così come Sarah Toscano lo scorso anno, il vincitore del talent condotto da Maria De Filippi alzerà l'ambita coppa d'oro e conquisterà un montepremi pari a 150mila euro in gettoni d'oro da spendere come riterrà opportuno. I prof di ballo e di canto, nel corso degli ultimi daytime, hanno già espresso le loro preferenze: Francesco è risultato il ballerino più votato, mentre Trigno quello per il canto. Oltre al vincitore generale, ci sarà anche uno per la singola categoria, che riceverà una somma pari a 50mila euro.

Gli altri premi che saranno consegnati durante la finale di Amici 24

Oltre al montepremi destinato al vincitore, nel corso della finale di Amici 24 saranno consegnati anche altri riconoscimenti agli allievi. Lo sponsor Marlù offrirà a ognuno dei 5 finalisti 7mila euro in gettoni d'oro, mentre Enel darà al finalista che ritiene meritevole la somma di 40mila euro. Ci sarà poi il premio Oreo, sempre destinato a un solo allievo e dal valore di 30mila euro. Previsto poi il Premio delle Radio, valutato da una giuria composta da giornalisti e critici musicali e assegnato a uno tra Trigno e Antonia, il cantante considerato più radiofonico. Infine il Premio della Critica Tim, assegnato sempre da una giuria di giornalisti e dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro.