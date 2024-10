Chi è Alessia Pecchia, la ballerina di latino americano di Amici 2024

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alessia Pecchia è una delle allieve concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2024. La ballerina, classe 2001, originaria di Fondi, è stata scelta per la nuova edizione del talent show dalla maestra Alessandra Celentano. Vive a Roma dove studia Ingegneria, ma coltiva contemporaneamente la sua passione per la danza grazie alla quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Chi è Alessia Pecchia, la passione per la danza e i premi vinti

Alessia ha 23 anni, è originaria di Fondi ma vive a Roma. Si è trasferita nella Capitale per studiare Ingegneria all'Università e vive in una famiglia allargata dopo la separazione dei suoi genitori. La sua mamma ha un compagno Oreste: "Papà sa poco di me e non appoggia la mia passione per la danza. Ci resto male quando non mi fa i complimenti, è fatto così. Non è mai venuto a vedermi a una gara, ci resto davvero male. Mamma, per la mia passione, ha fatto mille sacrifici. È la mia migliore amica" ha raccontato la ballerina nel talent show di Canale5. Prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, Alessia Pecchia ha conquistato numerosi riconoscimenti nel mondo della danza tra cui il campionessa del mondo WDSF nella categoria “Solo Femminile Adulti” e il titolo di campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva. Su Instagram – il cui profilo si chiama _alessia_pecchia_ – è seguita da oltre 32mila followers con i quali condivide scatti di sé e della sua passione. Nel marzo 2023 ha ballato anche per VivaRai2 di Rosario Fiorello.

La vita privata di Alessia Pecchia

Non circolano informazioni sulla vita privata di Alessia Pecchia: non si sa, quindi, se ha un fidanzato o no. Nel talent show di Maria De Filippi ha raccontato di sé e di quanto sia introversa. "Non ho amiche, mi sento sola" ha spiegato rivelando che la sua migliore amica è la sua mamma.

Il percorso di Alessia Pecchia ad Amici 2024

Alessia Pecchia si è esibita davanti al tavolo degli insegnanti nella prima puntata di Amici 24, il 29 settembre 2024, ed è stata scelta da Alessandra Celentano. La maestra ha così commentato la sua performance: "Trovo che questa ragazza abbia un bellissimo movimento, la cosa più bella che ha è che si vede la gioia quando balla. Mi piace perché le viene in maniera naturale, d'istinto. È una cosa importante. Mi piace come balla, mi piace il movimento. C'è una cosa che non posso negare, hai una forma fisica un po' da sistemare". Nel primo mese di avventura nella scuola del talent show ha superato un compito datole dalla maestra Lettieri e si è resa protagonista di un'accesa discussione con Rebecca.