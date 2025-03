video suggerito

Alessia di Amici 24 a Uomini e Donne per una bachata con Gianni Sperti, lui: “È come ballare con una piuma” Sfida di ballo a Uomini e Donne con un ospite speciale. Nella puntata del 12 marzo del programma, Gianni Sperti e il cavaliere si sono affrontati a colpi di bachata, giudicata da Tina Cipollari e con la ballerina Alessia Pecchia di Amici 24, in studio per l’occasione. Ecco come è andata la sfida. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sfida di ballo a Uomini e Donne con un ospite speciale. Nella puntata del 12 marzo del programma, Gianni Sperti e il cavaliere si sono affrontati a colpi di bachata, giudicata da Tina Cipollari e con la ballerina Alessia Pecchia di Amici 24, in studio per l'occasione. Ecco come è andata la sfida.

Il ballo di Alessia a Uomini e Donne

Dopo la prima manche in cui entrambi si sono esibiti su un cubo, Maria De Filippi ha annunciato l‘arrivo di Alessia direttamente dalla scuola di Amici 24: "Adesso è il momento della bachata. Ho fatto venire una ragazza di Amici che balla latinoamericano. Ha vinto il campionato mondiale e italiano". Gianni Sperti ha chiesto: "È una concorrente?". Alla risposta affermativa della conduttrice, ha aggiunto: "Che felicità, finalmente la vedo dal vivo". La ballerina si è poi esibita con entrambi, prima con Giuseppe e poi Sperti. "Un onore ballare con te", ha detto l'opinionista, mentre il cavaliere ha esordito dicendo: "Tu la balli sensuale?". Dopo aver guardato entrambe le esibizioni, Tina Cipollari ha tratto le sue conclusioni e ha valutato il vincitore di questa "gara", vale a dire l'opinionista in studio. "Anche la seconda sfida la vince Gianni, perché sinceramente ho fatto fatica a guardarti Giuseppe. Eri talmente teso, non sei proprio sciolto". "Ballare con Alessia è come ballare con una piuma", ha concluso l'opinionista.