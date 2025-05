Serale di Amici 2025, chi saranno i finalisti: le anticipazioni dell’ottava puntata

La finale di Amici24 era inizialmente prevista per sabato 17 maggio 2025, ma slitterà di un giorno per andare in onda domenica 18 maggio 2025 alle ore 21:30 su Canale 5. Le motivazioni della scelta sono legate alla messa in onda della finale dell'Eurovision Song Contest, programmata per quel sabato e in onda su Rai1. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi – trasmesso in diretta – il pubblico potrà esprimere una preferenza sul vincitore attraverso il meccanismo del televoto.