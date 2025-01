video suggerito

Alessio costretto a lasciare Amici 24, Maria De Filippi: “Devi operarti, ci vediamo l’anno prossimo” Alessio deve lasciare la scuola di Amici 24 a causa di un infortunio al piede. “Ci vediamo l’anno prossimo. Bisogna che ti operi, poi hai 7 settimane di fermo”, ha spiegato Maria De Filippi al ballerino, che è scoppiato a piangere. In lacrime anche i compagni, che gli hanno organizzato una sorpresa speciale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio deve lasciare Amici 24 per un infortunio. Dopo essersi fatto male a un piede durante una lezione, il ballerino ha scoperto che la situazione è più grave del previsto e non può continuare il suo percorso nella scuola. "Ci vediamo l'anno prossimo", ha detto Maria De Filippi all'allievo, che tornerà il prossimo anno nel talent per concludere il suo percorso. In lacrime i compagni, che hanno deciso di organizzargli una sorpresa speciale.

Alessio deve lasciare Amici per un infortunio al piede

Dopo essersi fatto male a un piede durante una lezione, nel daytime del 24 gennaio Alessio ha scoperto l'entità dell'infortunio. Seduto insieme al resto dei compagni, Maria De Filippi gli ha comunicato che deve abbandonare la scuola di Amici: "Ti dico che ci vediamo l'anno prossimo, mi dispiace. Bisogna che ti operi, poi hai 7 settimane di fermo prima di riappoggiare il piede". Il ballerino è sorpreso dalla notizia: "Non mi aspettavo qualcosa di così grave, devo essere sincero". "Neanche noi. Abbiamo chiamato papà, ci è rimasto male anche lui", ha spiegato la conduttrice in collegamento.

L'ultima serata di Alessio in casetta

Dopo aver saputo la notizia, i compagni si sono stretti in un abbraccio intorno ad Alessio, che è scoppiato a piangere. Con le lacrime agli occhi, ha spiegato che non sarà facile tornare il prossimo anno e ricominciare da capo: "Sarà strano con persone nuove che non siete voi, soprattutto per l'importanza che do io ai rapporti, non ci riesco". Prima di salutarlo, gli allievi hanno voluto organizzargli una festa come se fosse il suo compleanno: si sono riuniti tutti insieme e il ballerino ha spento le candeline.