video suggerito

Trigno scoppia a piangere per l’uscita di Chiara da Amici 24: “Lei ha saputo farmi sentire giusto” Trigno è scoppiato a piangere dopo l’uscita della fidanzata Chiara dal Serale di Amici 24, nella puntata del 3 maggio. Il cantante ha spiegato: “Mi ha fatto sentire giusto, in un percorso in cui più volte ho sbagliato. La ringrazio e lo sa”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trigno in lacrime per l'uscita di Chiara dal Serale di Amici 24. La ballerina ha perso al ballottaggio finale proprio contro di lui, come si è visto nella puntata di sabato 3 maggio, a un passo dalle Semifinale. Prima di lasciare lo studio, l'allieva ha ringraziato il fidanzato e la stessa cosa ha voluto fare lui appena ne ha avuto l'occasione, scoppiando a piangere al pensiero di averla lontana.

Trigno piange per l'uscita della fidanzata Chiara

Come si è visto nel daytime del 5 maggio, in casetta insieme agli altri allievi ancora in gara, Trigno ha parlato per la prima volta di Chiara. La ballerina, dopo essere stata eliminata, l'ha ringraziato per averla "fatta sentire giusta". Il cantante ha spiegato: "Non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, non il nostro, ma suo e basta. Non volevo interferire". Poi ha aggiunto: "Mi sento solo di dire che anche lei mi ha fatto sentire giusto, soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato. Lei è riuscita a trovare una soluzione. La ringrazio anche io, già lo sa, non vedo l'ora di viverla fuori e vivere con lei". Poco dopo il cantante è scoppiato a piangere sentendo la mancanza della fidanzata, con cui ha iniziato il percorso ad Amici.

Chiara eliminata dal Serale di Amici, la reazione in studio

La settima puntata del Serale di Amici 24 è iniziata con il verdetto lasciato in sospeso tra Chiara e Trigno. La ballerina è stata eliminata definitivamente dal talent perdendo al ballottaggio finale contro il fidanzato. L'allieva ha ricevuto due proposte di lavoro e anche la possibilità di tornare a settembre tra i professionisti di Amici. Sautando e ringraziando tutti prima di lasciare lo studio, ha parlato anche di Trigno: "Volevo ringraziarlo perché mi ha sempre fatto sentire giusta, mai sbagliata. Mi ha dato tanto amore, quindi grazie".