Anna Pettinelli invidiosa di Lorella Cuccarini ad Amici 24: "Perfettina, io in confronto sono la solita goffa" Nella semifinale di Amici 24, il guanto di sfida tra prof. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sfidano e, prima delle performance, Maria De Filippi legge una lettera da parte della speaker radiofonica: "Accoglie i complimenti come se li facessero ad altre persone. È un fenomeno, la mia è sana invidia".

A cura di Sara Leombruno

Nella semifinale di Amici 24, il guanto di sfida tra prof. Ancora una volta, si sono sfidate Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e, prima delle performance, Maria De Filippi ha letto una lettera da parte della speaker radiofonica indirizzata alla collega: "Con la faccia stupida accoglie i complimenti come se li facessero ad altre persone. È un fenomeno, perfettina".

Il guanto di sfida tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

"Con la faccia stupida accoglie i complimenti come se li facessero ad altre persone. È un fenomeno, perfettina, non suda nemmeno e dopo l'esibizione nemmeno un capello fuori posto, mentre io sembro uscita da un frullatore". Con queste parole, Pettinelli si è esibita ad Amici insieme ad Elena D'Amario: "Ho provato e riprovato la coreografia, ma non garantisco. Sono la solita goffa, improbabile imitazione di ballerina, ma non mi manca il coraggio".

Dopo l'esibizione su un medley di canzoni disco, tra cui la hit Free from desire, la palla passa a Lorella Cuccarini che si esibisce con Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo entra sul palco vestito da donna e canta la canzone Bambolairo, mentre la prof è vestita da uomo.A giudicare, alla fine, è Amadeus che fa vincere Pettinelli perché "ha osato parecchio".

Lorella era bravissima negli anni Novanta, è bravissima oggi e non cambierà mai. Cristiano è meraviglioso come donne, se rimasse così darebbe fantastico. Io sono rimasto sorpreso da Anna, non pensavo che potesse diventare così grazie ad Amici. Do a lei la vittoria.

"La mia è sana invidia, è sempre perfetta"

Dopo le performace, Lorella Cuccarini ha chiesto alla collega spiegazioni su quanto scritto e letto da Maria. Anna Pettinelli, con il sorriso sulle labbra, si è giustificata: "Guarda che i miei erano complimenti, tu sei fantastica". E ancora: "Quando ci vediamo nei corridoi mi dice che non fa niente e alla fine è sempre bravissima. La mia è sana invidia".