Quando va in onda la finale di Amici 24, l'ultima puntata del Serale cambia giorno L'appuntamento con la finalissima di Amici cambia giorno per via della finale dell'Eurovision Song Contest 2025. Nell'ultima puntata si scoprirà chi tra gli allievi riuscirà a tornare a casa con il titolo di vincitore.

Cresce l'attesa per la finalissima di Amici24. L'appuntamento slitta di un giorno per via della finale dell'Eurovision Song Contest 2025, evitando quindi la concomitanza della messa in onda degli eventi. Tutto pronto, però, per scoprire chi tra gli ultimi concorrenti rimasti in gara potrà aggiudicarsi il titolo di vincitore del talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata del serale di sabato 3 maggio ha visto l'eliminazione di due concorrenti: il cantante Jacopo Sol e la ballerina Chiara Bacci.

La finale di Amici 2025 va in onda domenica 18 maggio

La finale di Amici24 era inizialmente prevista per sabato 17 maggio 2025. La puntata, però, ha visto uno slittamento di un giorno e andrà in onda domenica 18 maggio 2025 alle ore 21:30 su Canale 5. Le motivazioni della scelta sono legate alla messa in onda della finale dell'Eurovision Song Contest, programmata per quel sabato e in onda su Rai1. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi – trasmesso in diretta – il pubblico potrà esprimere una preferenza sul vincitore attraverso il meccanismo del televoto. La trasmissione – che vede seduti Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario nel banco dei giurati – durerà quattro ore (dalle 21:3o all'1:30).

Quante puntate mancano alla fine di Amici 24

Sono otto più la finale, per un totale di nove, le puntate totali del Serale di Amici24. La prima è andata in onda su Canale 5 sabato 22 marzo e ha visto l'eliminazione di Asia e Vybes. A seguire ogni appuntamento è stato trasmesso il sabato in prima serata alla stessa ora e sulla stessa rete (fatta eccezione per la finalissima di domenica 18 maggio). Quella di sabato 10 maggio, dunque, è la penultima puntata. Nel corso della semifinale saranno sei gli allievi a sfidarsi: Antonia, Daniele e Alessia (per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zebi) e TrigNo, Nicolò e Francesco (per il team capitanato da Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri).