Serale di Amici 2025 in diretta, Chiara eliminata: la prima sfida è tra PettiLo e ZerbiCele

Nel daytime di Amici in onda il 29 aprile, il ballerino Francesco ha parlato delle sue insicurezze e paure nella vita. Il ballerino, con le lacrime agli occhi, ha spiegato: “Mi hanno sempre fatto sentire come se non fossi abbastanza, per me e per gli altri”. E ancora: "È solo una questione di essere più sicuro, di non farsi centomila domande anche quando non serve farsele, viversi la vita più sereno. Forse è una questione anche legata all'infanzia, di non bastare agli altri, perché da piccolo mi hanno sempre fatto sentire come se non fossi abbastanza".