Anna Pettinelli "cade dal cielo" vestita da Madonna, Amadeus scioccato: "Ti avevo preso per un manichino" Anna Pettinelli sorprende il pubblico di Amici calandosi dal soffitto vestita da Madonna, ma perde contro Lorella Cuccarini nella sfida dei professori. Amadeus confessa: "Pensavo fosse un manichino".

Il Serale di Amici del 3 maggio ha regalato momenti di grande spettacolo. Come al solito, però, è stata Anna Pettinelli a rubare letteralmente la scena, quando è apparsa sospesa dal soffitto degli studi in un'entrata trionfale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nella sfida dei professori ha perso contro Lorella Cuccarini, ma ha giocato un "jolly" importante vestendosi da Madonna e risultando simpaticissima. La reazione di Amadeus: "Ti avevo presa per un manichino".

La discesa mozzafiato che ha scioccato Amadeus

Durante il tradizionale guanto di sfida tra professori, Anna Pettinelli ha deciso di osare come mai prima, presentandosi con una parrucca bionda e un outfit che richiamava lo stile iconico di Madonna. Ma è stata la sua modalità d'ingresso a sorprendere davvero tutti: calata dall'alto, ha fatto il suo ingresso in scena come una vera popstar. La performance è stata così sorprendente che persino Amadeus è rimasto completamente spiazzato: "Quando l'ho vista, pensavo fosse un manichino", ha confessato il conduttore, che si è mostrato evidentemente molto divertito dalla situazione surreale che si stava svolgendo davanti ai suoi occhi.

Lo scontro con Lorella Cuccarini

A sfidare la Pettinelli è stata Lorella Cuccarini, che ha risposto con un'interpretazione energica di "Zum zum zum" di Sylvie Vartan. "Sono pezzi che fanno parte della mia infanzia, non tramontano mai", ha commentato la showgirl dopo l'esibizione. È stato chiaramente un successo, considerato che questo è esattamente il terreno di gioco di Lorella Cuccarini. Infatti, l'ingresso spettacolare di Anna Pettinelli non è bastato. Si premia sicuramente per l'impegno, ma è una vittoria morale perché quella vera è andata per Lorella Cuccarini, che continua a dimostrare la sua imbattibilità nella classica sfida tra professori.