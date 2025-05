video suggerito

Amici 24, Elena D’Amario potrebbe aver spoilerato il secondo eliminato del Serale del 3 maggio: di chi si tratta Manca sempre meno alla messa in onda del Serale di Amici 24 di sabato 3 maggio, ma Elena D’Amario potrebbe aver spoilerato il nome del secondo eliminato della serata. La prima eliminazione, che era rimasta sospesa dalla puntata precedente, riguarderà uno tra Chiara e TrigNO, ecco chi potrebbe essere a dover lasciare la scuola dopo le tre sfide. (Attenzione, spoiler) Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca sempre meno alla messa in onda del Serale di Amici 24 di sabato 3 maggio, ma Elena D'Amario potrebbe aver spoilerato il nome del secondo eliminato della serata. La prima eliminazione, che era rimasta sospesa dalla puntata precedente, riguarderà uno tra Chiara e TrigNO, ecco chi potrebbe essere a dover lasciare la scuola dopo le tre sfide. (Attenzione, nell'articolo ci sono spoiler)

Le due eliminazioni del Serale del 3 maggio

La prima eliminata della serata sarà Chiara: il verdetto, che era rimasto sospeso dallo scorso sabato a causa della mancata decisione di Cristiano Malgioglio, verrà comunicato da Maria De Filippi all'inizio della puntata. All'allieva, la conduttrice offrirà anche un posto da professionista nel talent a partire dal prossimo settembre. Successivamente, cominceranno le tre manche tra le due squadre e al termine di queste andranno al ballottaggio Francesco, Jacopo Sol e Alessia. Dalle anticipazioni, apprendiamo che alla fine sarà proprio uno tra Alessia e Jacopo Sol a dover lasciare, ma il nome definivo verrà comunicato solo in casetta.

Il presunto spoiler di Elena D'Amario

Ebbene, in base a un video circolato sul web nelle ultime ore, a dover lasciare la scuola potrebbe essere proprio il cantante Jacopo Sol. A suggerirlo, una frase detta al suo orecchio da Elena D'Amario durante un evento al Foro Italico di Roma: "La vita inizia ora", le parole della giudice all'orecchio dell'allievo. I due si trovavano insieme alla Special Edition di Tennis & Friends patrocinata da Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli.

Quello di Elena D'Amario al cantante potrebbe essere anche un semplice discorso motivazionale per incoraggiarlo sul prosieguo della sua carriera e non è detto che si stesse riferendo alla sua eliminazione dalla scuola. Per scoprirlo, non ci toccherà che aspettare una manciata di ore.