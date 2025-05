Amici 24, Emanuel Lo rifiuta un altro guanto di sfida della prof Celentano, poi a Francesco: “Lei ha paura di te”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Celentano non si arrende. In vista della prossima puntata del Serale di Amici 24, la prof ha voluto mandare un altro guanto di sfida a Francesco, dopo che il suo prof Emanuel Lo ha rifiutato il primo. Ancora una volta la sfidante è Alessia e la coreografia sarà di latinoamericano.

La prof Celentano manda un altro guanto di sfida a Francesco, la sua reazione

Come si è visto nel daytime del 2 maggio, in vista della settima puntata del Serale, Alessandra Celentano ha provato a mandare un altro guanto di sfida al ballerino Francesco. Il primo era stato rifiutato dal suo professore Emanuel Lo, che lo riteneva una perdita di temp a un passo dalla semifinale. Anche in questo caso si tratta di una coreografia di latinoamericano contro Alessia, in coppia con un'altra ballerina. Dopo aver visto il compito, Francesco ha spiegato di essere intenzionato ad accettarlo: "Avrei accettato anche l'altro, poi parlando con Emanuel ho ascoltato i suoi punti di vista e ho deciso di affidarmi a lui. Adesso però lo si fa e glielo dirò".

La decisione di Emanuel Lo

Dopo aver ricevuto un altro guanto di sfida dalla maestra Celentano, Francesco ha deciso di confrontarsi di nuovo con Emanuel Lo. "Certo che è fattibile, però fa bene soltanto ad Alessia, che ti ricordo essere campionessa del mondo", ha spiegato il prof al suo allievo. E ha poi aggiunto: "Tu non hai mai fatto latinoamericano, non hai neanche tempo di entrare dentro questo mondo. Non siamo in un periodo di sperimentazione".

Emanuel Lo ha deciso di rifiutare anche questo guanto, nonostante il ballerino non fosse d'accordo: "Non lo accettiamo, è una presa in giro nei miei e nei nostro confronti, non possiamo a una puntata dalla Semifinale. Non stiamo scappando, è lei che sta scappando da te, ha paura". "Mi sento male se non lo faccio, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda", ha spiegato il ballerino. Ma la decisione finale è quella di Lo: "Sei nella mia squadra e non lo fai. Io come tuo prof lo rifiuto".