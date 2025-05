Amici 24, le pagelle della settima puntata: Antonia alla ricerca di sè e Jacopo Sol tradito dalla musica

video suggerito

Sabato 3 maggio è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Ospiti della puntata Fedez e Clara che hanno cantato l'inedito Scelte Stupide, mentre c'è stato il ritorno di Michele Bravi con Lo Ricordo Io Per Te. Lo spazio comico è stato affidato a Francesco Cicchella. Nelle ultime puntate sono state eliminate le ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna, oltre ai rapper Vybes e Luk3 e la cantante Chiamamifaro, ma anche la ballerina Francesca Bosco e la cantante Senza Cri. In questa puntata sono stati eliminati la ballerina Chiara Bacci e il cantante Jacopo Sol. Qui le pagelle della settima puntata.

Nicolò in attesa della fine (5,5)

L'equivoco su Nicolò al Serale di Amici 24 continua ed è imperterrito, uno dei mantra narrativi di questa fase finale del programma. Assistere ad alcune sue esibizioni, come la collaborazione con TrigNO in Il più grande spettacolo dopo il Big Bang o anche Azizam, denotano la ricerca ossessiva di un punto di svolta nel suo percorso, almeno rispetto alle ultime settimane. Tutto però rimane opaco, tecnico più che fisico: l'idea che questo ambiente non sia più quello giusto per lui. La confusione in gara si riflette anche nell'inedito Un'ora di follia, l'ennesimo che non valorizza le sue capacità vocali e che spoglia di alcuni colori la sua performance vocale. Sarebbe impensabile magari assistere a una sua eliminazione nella prossima puntata, la semifinale di Amici 24: ma a causa di alcune assegnazioni e un suo evidente malessere, siamo molto più vicini di quanto ci potessimo aspettare fino a qualche settimana fa.

Antonia alla ricerca di sè (7)

Ci sono due elementi che è giusto sottolineare: ascoltare la sua versione di Ain't no sunshine di Bill Withers è un'esperienza alquanto alienante. La dimensione ritmica, accelerata rispetto all'originale, sembra quasi stravolgere il brano che invece si chiude come un cerchio attorno alla soluzione r&b che Antonia ha voluto darle. Un esercizio molto complicato e che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque. Ma facciamo un passo indietro e arriviamo a La Sera Dei Miracoli. Tra i brani più inflazionati in questo talent (ma non solo, vedi Mimì nell'ultima edizione di X Factor), il pericolo dell'esibizione da lacrimoni è dietro l'angolo. La vittoria di stasera, piuttosto di cadere nella classica esplosione vocale nel ritornello, è l'equilibrio con cui è riuscita a mantenere la sua voce per tutto il brano. Antonia è sicuramente alla ricerca di sé, anche perché Relax, dopo Romantica, sembra l'ennesimo tentativo di un brano up-tempo, una caricatura più che una canzone del suo repertorio.

Jacopo Sol tradito dalla musica (5)

Jacopo Sol ha assorbito così tanto, in questi mesi ad Amici che, come ha svelato post-eliminazione, potrebbe rinchiudersi in studio per mesi. E non solo perché, tra le voci in gara, poteva essere effettivamente il più aperto a spazi e generi musicali più ampi rispetto agli altri concorrenti. Ma Jacopo Sol ha assorbito anche così tanto, ha trattenuto come una spugna, al punto di lasciare sempre alla porta del piacere tutti coloro che lo hanno ascoltato. Questo, fermandosi sempre un attimo prima, per timore forse. La sua eliminazione, non proprio dettata dalla dimensione musicale, ha comunque un fondo di verità nella scelta anche dei brani: come Purple Rain la scorsa settimana, questa volta si scontra con I Want To Break Free. Ma a chiudergli le porte della finale, un inedito come Estremo che è difficile comprendere se proiettato nella sua visione: un tributo a Heaven di Emeli Sandè, forse nulla di più. La musica, uno degli elementi che lo aveva posto tra i candidati alla vittoria finale, lo ha tradito a un passo dalla fine.

Trigno vincitore morale di Amici 24 (6,5)

Non può che essere lui uno, se non l'unico vincitore morale di Amici 24: se non altro, tra i pochi ad aver assemblato il percorso musicale più convincente, soprattutto se paragonato ai primi mesi. In tutto questo, non bisogna dimenticare l'assoluta lontananza da Pesto di Calcutta che però gli permette comunque di vincere la prima sfida a eliminazione: discorso diverso invece per Non si muore d'amore. L'anima funky di un brano che si allontana dalla dimensione up-tempo degli altri in gara ci mostra almeno un briciolo di ciò che assisteremo in futuro dal punto di vista musicale. A pochi metri dalla fine, può aggiungere anche il nome di Jacopo Sol, miglior interprete tra i due, tra i concorrenti eliminati: nella WWE (wrestling) il suo soprannome sarebbe quello di "Legend Killer", affibbiato a Randy Orton. Ma dovremmo attendere la semifinale per il verdetto inizialmente insperato.