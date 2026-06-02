Governo, Meloni tratta con l’Ue sulle spese per l’energia, Bruxelles apre ma solo agli investimenti: news in diretta

Il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi ha aderito a Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci, diventandone uno dei portavoce più accesi. Nel suo passato ci sono posizioni No vax e No green pass (con una candidatura a sindaco con il movimento 3V), mentre negli anni si è dimostrato un sostenitore esplicito di Vladimir Putin e dell'invasione russa contro l'Ucraina. Da alcuni mesi è diventato vannacciano: "Penso che il generale possa essere per l’Italia quello che Putin è stato per la Russia: risollevare questo Paese dalle ceneri", ha detto alla Zanzara. Rossi sarà anche tra i delegati di FN che prenderanno parte all'assemblea costituente del 13 e 14 giugno.