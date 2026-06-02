Sondaggi politici, Vannacci supera il 4% e si avvicina alla Lega: ora è a un punto di distanza da Salvini

Futuro Nazionale di Vannacci è sempre più vicino alla Lega. Il partito dell’ex generale cresce, supera il 4%, e accorcia lo stacco con Salvini a poco più di un punto percentuale. Lo dice l’ultimo sondaggio Swg.

C'è chi già lo definisce uno dei più gravi errori politici di Salvini. Da quando ha lasciato la Lega per fondare il suo partito, Roberto Vannacci è diventato un problema per il centrodestra. In particolare per il Carroccio che, mentre cala nei consensi, vede prosperare Futuro Nazionale, sempre più vicino. Il movimento dell'ex generale supera il 4% e ore è a 1,2 punti di distanza dalla Lega. Lo dice l'ultimo sondaggio di Swg per La7.

La classifica dei partiti: chi scende e chi sale

Fratelli d'Italia sale leggermente. Guadagna un decimale rispetto alla rilevazione precedente e si posiziona al 28,2%. Non sembra esserci stato dunque un effetto amministrative, atteso dopo la vittoria del centrodestra a Venezia e Reggio Calabria lo scorso 24 e 25 maggio. D'altronde, come spesso ripetiamo, le elezioni locali seguono logiche differenti dalle politiche e spesso grandi trionfi su un territorio non si traducono in successi di egual misura a livello nazionale.

Dall'altra parte infatti, il Partito democratico scende ma il calo è contenuto. I dem registrano una flessione di appena due decimi e si attestano al 22,3%. Al momento dunque, la distanza che li separa da FdI, principale rivale, è di circa sei punti percentuali.

Cresce invece il Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso l'esito delle comunali non pare aver inciso particolarmente. I pentastellati hanno ottenuto risultati piuttosto bassi che confermano le difficoltà del Movimento a radicarsi sul territorio. Nonostante questo, il partito di Giuseppe Conte incassa tre decimi e sale a quota 13%, uno dei livelli più alti degli ultimi due anni.

Bene anche Alleanza Verdi-Sinistra che registra un piccolo movimento verso l'alto (+0,1%) e si porta al 6,7%.

Scendono invece i due principali partner di maggioranza, Forza Italia e Lega. Gli azzurri retrocedono di due decimi ma mantengono un solido 7,2%. Il quadro è più preoccupante per il Carroccio. La flessione fa scendere il partito sotto il 6%, precisamente al 5,8%.

Ora i leghisti vedono avvicinarsi sempre di più Futuro Nazionale. Il partito di Vannacci cresce, continuando a strappare voti alla destra. In questa rilevazione Fn è la forza che, assieme al M5s sale di più: incassa tre decimi e si posiziona al 4,6%. La distanza con la Lega si è ridotta ad appena 1,2 punti percentuali.

Tra i partiti dell'area centro liberale gli scenari restano pressoché invariati. Azione è l'unico a resistere sopra la soglia del 3%, in leggero calo, al 3,4% (-0,1%). Seguono, sotto lo sbarramento, Italia Viva, che si attesta al 2,4% con un segno negativo (-0,1%) e +Europa, ferma all'1,4%. Chiude la classifica, come di consueto, Noi Moderati con l'1,2% (-0,1%).