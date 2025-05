Maria De Filippi e la giacca da 4mila euro: al serale di Amici 2025 la conduttrice veste griffato

video suggerito

Nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la numero 7, quella che va onda oggi, sabato 3 maggio 2025, su Canale5. Sul palco dello show i super ospiti Fedez, Clara e Michele Bravi, che si sono esibiti sotto lo sguardo attento della giuria, con Amadeus, Cristiano Malgioglio e con Elena D'Amario, apparsa per l'occasione con uno svolazzante abito due pezzi. A condurre come sempre c'è Maria De Filippi, padrona di casa, elegantissima e impeccabile, che in ogni puntata del serale di Amici sfoggia un look super griffato. Questa volta a firmare la giacca è una storica Maison della moda italiana.

Tutti ormai sanno quanto De Filippi ami la moda francese e internazionale, la si vede spesso con indosso creazioni firmate Saint Laurent, mentre per intere stagioni di C'è Posta Per te ha sfoggiato mini dress di Dior e Louis Vuitton. Chi non ricorda poi i suoi amati tailleur con spalline pronunciate e tasche oblique, tutti modelli firmati Alexander McQueen, uno dei marchi più apprezzati dalla regina della tv italiana.

Ultimamente però De Filippi ha scelto di guardare alla moda italiana, affidando la sua immagine a grandi nomi come Giorgio Armani, mentre nelle scorse puntata di Amici ha indossato completi e abiti di brand di nicchia come Simona Corsellini e Forte_Forte. Ora, per il prime time e la settima puntata di Amici, la conduttrice torna alle griffe di lusso, salendo sul palco con un blazer firmato Valentino.

Per la settima puntata di Amici Maria De Filippi dice addio ai decori luccicanti e agli abiti monocolore per indossare uno completo spezzato con blazer in seta a pois di Valentino. Il capo dalla stampa all over costa 3900 euro sul sito del brand ed ha una linea slim, spalline appuntite, doppi bottoni frontali, tasche laterali con pattine e maxi rever a lancia.

Sotto il blazer a pois Maria De Filippi indossa una semplice canotta in seta bianca, altro capo che sceglie spesso e da cui non si separa mai. I pantaloni scuri e hanno una linea morbida e non aderente, mentre il look è completato con paio di décolleté in suede nero, oltre che con il solito collier dal diamante a goccia che spicca al collo della conduttrice in tutte le trasmissioni televisive.

Blazer Valentino