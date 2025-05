video suggerito

Quanto costa il vestito di Elena D'Amario nella settima puntata di Amici 2025 Per la settima puntata del serale di Amici 2025 la giudice Elena D'Amario un abito due pezzi dalla fantasia floreale, ecco chi ha firmato il modello e quanto costa.

Sabato 3 maggio 2025 va in onda la settima puntata di Amici di Maria De Filippi. Sul palco, insieme ai concorrenti in gara e ai giudici Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, alcuni super ospiti tra cui Michele Bravi e Fedez con Clara, che in prima serata presentano il loro nuovo singolo Scelte stupide. I due cantanti avevano dato un'anteprima del loro ultimo lavoro mostrando i look scelti per la cover di lancio.

Il look di Elena D'Amario per la settima puntata di Amici

A catturare però l'attenzione in questa sesta puntata del talent show di Maria De Filippi è stato l'outfit scelto per la serata da Elena D'Amario. La ballerina è apparsa con un inedito hairstyle raccolto e con uno svolazzante abito trasparente dalla fantasia floreale in toni color pastello. Già nella terza puntata dello show aveva sfoggiato un modello simile, con ruche e movimenti a onda nel tessuto, mentre aveva dato il via alla sua avventura come giudice di Amici con un vistoso abito leopardato.

Tutti i look di Elena D'Amario ad Amici 2025

Poi l'inversione di stile: D'Amario lascia in camerino gli abiti sauvage e in tulle per sposare un mannish mood, indossando un tailleur nero con giacca indossata su top a reggiseno. Il rigore resta anche nella puntata in cui è apparsa con un lungo tubino a sirena, con collo alto, maniche lunghe e colore scuro. Dopo i modelli black e minimal si torna al colore, alle fantasie floreali e ai dettagli vedo non vedo: nel quarto serale Elena sale sul palco con un abito nude dai decori argento firmato Fendi, mentre nella scorsa puntata l'abbiamo vista con indosso uno splendido abito strapless di Etro.

Per la settima puntata di Amici Elena D'Amario indossa un look floreale sui toni del lilla in organza di seta, che fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 del marchio Zimmermann. L'outfit due pezzi in coordinato è realizzato con un crop top a maniche lunghe che lascia la pancia nuda, impreziosito da intrecci sul davanti e da ruche applicate sulle maniche, e con una lunga gonna dal maxi spacco, aderente sui fianchi con decori che riprendono quelli del top. Il pezzo di sopra costa 1750 euro sul sito di Zimmermann, mentre la gonna è venduta a 2100 euro.

Per completare il look la giudice di Amici abbina un paio di pump dal tacco alto e dalla punta stretta color celeste, mentre sulle mani spiccano una serie di anelli dorati dalle dimensioni maxi e con pietre verdi. Il viso è infine incorniciato da lunghissimi orecchini a catena che arrivano fin giù alla scollatura.

Zimmermann Primavera/Estate 2025

Per la puntata numero 7 Elena dice addio all'hairstyle con capelli sciolti e opta per un raccolto dall'aria retrò, con maxi chignon alto e frangetta. Il make up prevede focus sugli occhi con un intenso smokey, le labbra hanno un colore naturale e finish lucido, mentre la manicure è scura con smalto nero.