video suggerito

Elena D’Amario ad Amici cambia stile: addio colori e trasparenze, ora è una sirena in abito lungo Elena D’Amario continua a essere una delle grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi. Per la quinta puntata ha cambiato radicalmente stile: ha detto addio a colori e trasparenze, si è trasformata in una sirena chic e dark. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, sabato 19 aprile, va in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani talenti del mondo della musica e della danza, mettendo in scena delle performance uniche e spettacolari. Al di là dei ragazzi in gara che sognano la vittoria finale, tra i grandi protagonisti del programma ci sono anche i giudici. Quest'anno ad affiancare il "veterano" Cristiano Malgioglio non c'è solo la new entry Amadeus ma anche Elena D'Amario, che ha debuttato nel nuovo ruolo dopo essere stata per anni tra i ballerini professionisti. Sul palco sta dimostrando di essere un'icona fashion glamour e sensuale ma nell'appuntamento di oggi ha pensato bene di cambiare stile: ecco cosa ha indossato.

Lo stile di Elena D'Amario ad Amici 2025

Elena D'Amario è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di Amici: se fino allo scorso anno aveva calcato quel palco nelle vesti di ballerina, ora è seduta in poltrona come giudice. Ha dunque dovuto dire addio agli abiti di scena e ai completini sportivi, in questa nuova veste sta facendo trionfare il glamour con abiti griffati e iper femminili. Aveva dato il via all'inedita esperienza con un maxi dress leopardato, poi ha continuato spaziando tra un tailleur tempestato di cristalli, un abito "nuvola" in tulle celeste e con un tubino effetto nude che ha messo in risalto la silhouette impeccabile. Per la quinta puntata ha deciso di rivoluzionare il suo stile trasformandosi in una rigorosa e super chic dark lady.

La quinta puntata di Amici

Il look di Elena D'Amario per la quinta puntata

Per la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi Elena D'Amario ha scelto un look rigoroso ma allo stesso tempo iper femminile. Ha infatti indossato un lungo abito di velluto, un modello aderente con la sinuosa gonna a sirena, le maniche lunghe e il girocollo, la sua particolarità? Oltre a fasciare le forme con sensualità, è anche in un marrone così scuro da sembrare nero. Nell'outfit della ballerina non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e un tocco scintillante, ovvero un earcuff a tema floreale tempestato di diamanti che ha messo in risalto con una coda di cavallo tiratissima. Elena non è forse meravigliosa anche in questa versione principesca?

Leggi anche Quanto costano i pantaloni di Maria De Filippi ad Amici 2025: look pasley di lusso per la quinta puntata

Elena D'Amario con l'abito a sirena