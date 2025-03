video suggerito

Chi firma i gioielli di Elena D’Amario al serale di Amici 2025 Elena D’Amario è una delle grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi 2025 ma non perché è tra i ballerini professionisti, quest’anno ricopre l’inedito ruolo di giudice. Chi ha firmato i gioielli che ha indossato nella seconda puntata del serale? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani talenti alla conquista del mondo dello spettacolo, è arrivato alla sua 24esima edizione e continua a tenere incollati milioni di spettatori alla tv. La scorsa settimana è partito l'atteso serale e, al di là dei ragazzi che si sfidano a colpi di performance spettacolari, ha visto debuttare un nuovo team di giudici. Ad affiancare il "veterano" Cristiano Malgioglio questa volta ci sono Amadeus ed Elena D'Amario. Se da un lato l'ex conduttore di Sanremo è rimasto fedele alle sue giacche scintillanti, la ballerina sta dando prova di essere un'icona di stile contemporanea e glamour: ecco cosa ha indossato nella seconda puntata.

Elena D'Amario mostra gli addominali nella seconda puntata del serale

Siamo sempre stati abituati a vedere Elena D'Amario sul palco di Amici in versione ballerina ma quest'anno le cose sono cambiate: non è più tra i professionisti, ricopre i panni di giudice e viene chiamata a scegliere i talenti da eliminare e da lasciare in gara. Il dettaglio che non è passato inosservato? In questa nuova veste ha detto addio a leggings e abiti svolazzanti, ora sta dando spazio al glamour. Se per il debutto aveva scelto un audace maxi dress leopardato, per la seconda puntata ha preferito il total black ma declinandolo in modo tutt'altro che banale. Ha indossato un tailleur mannish nero ma ricoperto di micro cristalli, un modello con pantaloni dritti e giacca monopetto (che ha tenuto sbottonata, lasciando in vista sia il reggiseno in tinta che gli addominali scolpiti).

Il look di Elena D'Amario per la seconda puntata di Amici

Quanto costano gli orecchini di Elena D'Amario

A completare il look dark di Elena non sono mancati degli ulteriori dettagli fashion, primo tra tutti le pumps col tacco a spillo (probabilmente di Gianvito Rossi), un modello in pvc trasparente che ha messo in evidenza la pedicure nera curatissima. A dare un tocco davvero prezioso all'outfit sono stati i gioielli, tutti firmati Damiani, dagli anelli di diamanti e smeraldi agli iconici orecchini della collezione Belle Époque (quelli con i diamanti come i suoi in media costano tra i 4 e i 5mila euro). Rossetto rosso sulle labbra, capelli sciolti e ondulati e sorriso stampato sulle labbra: Elena D'Amario non è solo una ballerina super talentuosa, è anche un'icona fashion sempre sul pezzo sulle tendenze di stagione.

Elena D'Amario con gioielli Damiani