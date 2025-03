video suggerito

Il ritorno delle giacche scintillanti di Amadeus: chi veste il nuovo giudice di Amici Da Sanremo ad Amici, c'è una costante nei look televisivi di Amadeus: le sue amate giacche scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Amadeus in Gai Mattiolo

Maria De Filippi ha portato nella giuria del serale di Amici tre volti amatissimi dal pubblico, chiamati dunque a giudicare gli allievi nella fase finale del talent show. Sono Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Il conduttore nella prima puntata non ha rinunciato al capo must del suo guardaroba televisivo, quello iconico che ha sempre portato anche sul palco dell'Ariston, edizione dopo edizione del Festival di Sanremo: le sue amate giacche appariscenti.

Amadeus fan delle giacche appariscenti

Amadeus è stato per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, sia conduttore che direttore artistico del Festival di Sanremo. Serata dopo serata sul palco si è sempre imposto con i suoi look, dominati in particolare dalle giacche eccentriche e vistose. Sono il capo must del suo guardaroba televisivo, ma non ama quelle classiche: predilige i modelli appariscenti nei colori, nelle fantasie o nei dettagli.

Maria De Filippi e Amadeus

"Lui ama brillare" aveva detto a Fanpage.it la sua costumista, sottolineando il suo amore per cristalli, strass e paillettes. E aveva aggiunto: "Il suo costume di scena è ricercato, molto ricamato, particolare, che gli faccia sentire quella grinta di cui ha bisogno per condurre". Ha scelto la stessa linea stilistica anche per l'avventura, nuova, di giudice di Amici.

La giuria di Amici

Chi ha firmato la giacca di Amadeus

Lo stilista preferito di Amadeus è Gai Mattiolo, il brand che lo ha accompagnato sempre a Sanremo e che sembra lo accompagnerà anche nello studio di Amici, per il serale. "Amadeus è fedele a Mattiolo perché ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale e degli ultimi anni – aveva detto a Fanpage.it la sua costumista – Mattiolo lo ha supportato in tutti i suoi progetti, sia televisivi che di vita".

Ha optato anche ad Amici, dunque, per il suo solito stile "da conduttore", formale ma non troppo rigoroso. Sì dunque al completo scuro, alla camicia, ma senza cravatta. Per il debutto ha scelto una giacca monopetto scintillante firmata Gai Mattiolo, con dettagli luminosi perfetti per brillare in studio: è infatti tempestata di strass, punti luce disseminati su tutta la superficie, maniche comprese. Ha completato il look con scarpe Ortigni, brand italiano di calzature artigianali fatte a mano. Il suo stile è inconfondibile, la giacca mai monotona è la sua firma.