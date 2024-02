Perché Amadeus a Sanremo indossa sempre lo stesso abito: nasconde un messaggio per il pubblico Da ormai cinque anni Amadeus sale sul palco di Sanremo con le sue celebri giacche di paillettes, mantenendo uno stile molto simile nelle diverse edizioni e rimanendo fedele allo stesso stilista. Ecco perché il guardaroba sanremese del conduttore resta una certezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Amadeus a Sanremo con una delle sue celebri giacche lucenti

Amadeus è ormai l'imperatore di Sanremo, è il conduttore che con la sua direzione artistica ha ridato lustro al Festival facendolo tornare agli antichi fasti e rendendolo quello show a cui oggi tutti guardano con grande interesse. In gara i cantanti di spicco si sprecano, mentre le case di moda, che un tempo snobbavano questo palco, ormai fanno a gara per salirci e vestire gli artisti nelle diverse serate. Lo stesso vale per gli stylist che, anche grazie a Sanremo e al lavoro fatto con gli artisti per il palco, si sono trasformati in vere e proprie superstar, inseguite dai giornalisti a caccia di spolier sui look dei cantanti in gara.

Il merito senza alcun dubbio deriva dalle scelte di Amadeus, che ha portato sul palco dell'Ariston talenti giovani e in linea con le esigenze del pubblico contemporaneo, pur mantenendo la presenza di personaggi storici e icone della musica italiana, in modo da assicurarsi la fedeltà di quello zoccolo duro di telespettatori più agee, a cui la Rai non può e non vuole rinunciare. Oltre a far leva sui giovani, proponendo in gara talenti che fino a qualche anno fa su quel palco non ci sarebbero mai arrivati, Amadeus ha avuto il coraggio di osare con allestimenti scenici forti e con performance avanguardistiche. Chi non ricorda ad esempio il matrimonio tra due uomini inscenato da Achille Lauro e Boss Doms, con lo styling curato da Nick Cerioni, nell'ormai mitica edizione pandemica di Sanremo nel 2021? O ancora la tanto chiacchierata esibizione di Rosa Chemical, con tanto di bacio in diretta con Fedez?

Amadeus con Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Amadeus e le sue paillettes: una certezza per il pubblico

Il conduttore e Direttore Artistico nel 2024 si appresta a condurre la sua quinta edizione di Sanremo. Ogni anno, dal 2020 a oggi, è rimasto fedele al suo stile, scintillante e barocco, vistoso ed eccentrico, proponendo sul palco dell'Ariston una serie di look che di certo non passano inosservati. Sono ormai celebri le giacche luccicanti, e molto simili tra loro, del conduttore, giacche che spesso dividono il pubblico: c'è chi le ama e chi le odia.

Amadeus con Gianni Morandi a Sanremo 2023

In molti apprezzano lo stile coerente di Amadeus, che in 5 anni non ha mai modificato le sue scelte per il guardaroba sanremese, affidandosi allo stesso stilista, Gai Mattiolo, e proponendo costantemente look con smoking dalle giacche tuxedo in tessuti broccati o ricoperte di paillettes e cristalli. Anche per il 2024 non ci saranno sorprese in fatto di stile a confermarlo a Fanpage.it è Maria Sabato, costumista di Amadeus: "Sì, anche per Sanremo 2024 rimarrà fedele a quello che tutti si aspettano da lui. Amadeus rimane fedele alle sue scelte di sempre, è sempre coerente con se stesso".

La costumista di Amadeus rivela perché sceglie lo stesso stilista

La storica curatrice d'immagine che, fin dal suo primo Sanremo, cura i look del conduttore conferma poi i rumors sul nome dello stilista che realizzerà gli abiti custom per l'Ariston, rivelando anche il perché la scelta ricade ormai da anni sulla stessa Maison di moda italiana: "Amadeus è fedele perché Gai Mattiolo ha creduto in lui anche nei momenti meno felici. Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l'occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione". Questo spiega perché Amadeus indossa da anni abiti dello stesso stilista, ma come mai la sua scelta ricade su smoking così simili tra loro, tutti accomunanti dalla "componente brillante"?

Amadeus con Giovanan Civitillo a Sanremo 2022

Amadeus cambia senza cambiare

Amadeus con le sue "giacche strassate" rappresenta quel porto sicuro che dà continue conferme al pubblico italiano. E' ormai una certezza: pur cambiando non cambia mai. Il suo essere sempre uguale e se stesso, il suo voler proporre un'immagine di conduttore luccicante in qualche modo rispecchia il suo essere. Quei completi sono l'abito luminoso per un personaggio luminoso, sempre positivo, equilibrato. Propongono un'immagine (molto italiana) del conduttore di varietà che deve brillare, tutto ciò fa sentire il pubblico sicuro perché il messaggio veicolato è già noto, in qualche modo ovvio. La sicurezza, lo sappiamo, deriva da qualcosa che già conosciamo e che dunque sappiamo ben gestire e processare. Nel marasma di cambiamenti, di trapper che si esibiscono a Sanremo, di cantanti che intonano brani in dialetto, di alieni dal corpo dipinto d'argento, di uomini che si baciano tra loro sul palco e di performance sopra le righe, Amadeus resta una certezza con le sue giacche brillantinate. Una certezza capace di traghettare tutte quelle novità che il pubblico italiano solitamente fa fatica ad accettare.

Amadeus a Sanremo 2021