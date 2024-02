I colori vietati a Sanremo: le regole di Amadeus per chi sale sul palco dell’Ariston Come sceglie gli abiti per Sanremo Amadeus e quali sono le sue richieste prima di salire sul palco? Lo abbiamo chiesto alla storica costumista del conduttore che a Fanpage.it racconta lo stile per il Festival rivelando quali sono le regole che tutti devono rispettare all’Ariaton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Amadeus a Sanremo 2023

Sanremo, lo sappiamo bene, è il Festival della canzone italiana, la musica è protagonista e sul palco dell'Ariston sfilano i maggiori cantanti presentando brani che di lì a poco diventeranno hit che affolleranno le radio e spopoleranno su Spotify. Va detto però che lo stile e dunque i look scelti per il Festival dai protagonisti, oggi come in passato, ha sempre destato molto interesse, catalizzando l'attenzione del pubblico e generando polemiche, commenti sui social e pagelle in cui si danno voti agli abiti di Sanremo. Solitamente sono le conduttrici che con i loro abiti da sera e con i gioielli preziosi catturano maggiormente l'attenzione. Negli ultimi anni, anche grazie a personaggi come Mahmood, Achille Lauro e Blanco, che con i loro outfit meno convenzionali, fatti di lunghe gonne, abiti trasparenti e mantelli che celavano tutine aderenti, hanno raccolto consensi e catturato l'interesse del pubblico e dei media.

Amadeus a Sanremo 2021

C'è poi Amadeus che, nonostante sia sempre fedele a se stesso e al suo stile da conduttore con smoking e giacche di paillettes o broccato, raccoglie il consenso del pubblico. Non appena Sanremo inizia sui social iniziano ad apparire commenti e meme sulle giacche scintillanti di Amadeus. Ma come mai il conduttore indossa sempre abiti molto simili? Come mai sceglie sempre lo stesso stilista per il suo guardaroba Sanremese? Lo abbiamo chiesto a Maria Sabato, la costumista che, fin dal primo Sanremo in cui Amadeus è stato coinvolto, seleziona per lui gli abiti da indossare sul palco. L'esperta di stile rivela anche una serie di "regole" volute da Amadeus e che chi sale sul palco dell'Ariston è invitato a seguire. Una di queste prevede che alcuni colori siano del tutto banditi all'Ariston.

Ad Amadeus piace brillare, anche quest'anno ci saranno cristalli e paillettes nei look di Sanremo 2024?

Sì anche per Sanremo 2024 rimarrà fedele a quello che tutti si aspettano da lui. Amadeus rimane fedele alle sue scelte di sempre, è sempre coerente con se stesso. Tutto il suo stile per Sanremo 2024 rispecchia delle richieste ben precise. Non c'è una mood particolare o un'ispirazione precisa se non le sue linee guida: lui ama brillare.

Quanti look sono stati preparati per Amadeus?

I look sono dieci, due per puntata, sono dunque tanti anche per questo non vogliamo mai vincolarci a un'idea precisa o a un mood predefinito che limiterebbe la scelta.

Chi firmerà il guardaroba sanremese di Amadeus?

Il brand di riferimento rimane sempre Gai Mattiolo.

Una delle celebri giacche lucenti di Amadeus

Perché da anni Amadeus è fedele a Gai Mattiolo e non ha mai cambiato stilista?

Amadeus è fedele a Mattiolo perché Gai Mattiolo ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale e degli ultimi anni. Mattiolo lo ha supportato in tutti i suoi progetti, sia televisivi che di vita. Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l'occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione.

Amadeus ti ha fatto delle richieste specifiche per il guardaroba di Sanremo?

Amadeus chiede sempre di avere sul palco il suo "vestito da conduzione" e dunque tutta quell'eccentricità che poi da casa vedete. Le scelte di stile di Amadeus per Sanremo non sono fatte solo per creare un'immagine che abbia un forte impatto, come tanti altri artisti fanno oggi in televisione, lui vuole un look che lo faccia entrare nei panni del conduttore. Quelli che utilizza per la conduzione sono abiti che per lui diventano quasi un costume per andare in scena. Il suo costume di scena è quindi un abito ricercato, molto ricamato, strassato, particolare, che gli faccia sentire quella grinta di cui ha bisogno per condurre.

Amadeus in Gai Mattiolo a Sanremo 2023

Amadeus sul palco Vs Amadeus nella vita privata, quali sono le differenze se parliamo di stile?

Nella sua vita privata è un uomo molto diverso, il suo stile è tutt'altro. Nel suo guardaroba quotidiano non ci sono colori vivaci, solitamente si veste solo con capi di tre tonalità: bianco, blu e raramente il grigio. E' abbastanza monocromatico e non indossa mai il marrone. La scelta dei suoi colori è nella gamma dei colori dell'uomo classico e sobrio nella vita privata. Sul palco c'è, invece, una vera e propria trasformazione.

Da quanto tempo collabori con Amadeus e come è lavorare con lui, che aria si respira nel dietro le quinte del Festival?

Collaboro con lui dal primo Festival. Prima mi era capitato di fare una produzione non Rai con lui e quindi ci eravamo già conosciuti. Siccome mi stima, lo suppongo visto che mi riconferma, la nostra collaborazione sta andando avanti. Poi sai come si dice: squadra che vince non si cambia. Magari sarà anche per un fatto scaramantico… Comunque è una persona per cui ho grande stima e credo ci sia stima reciproca e molta empatia, andiamo d'accordo, sorridiamo. C'è sempre un clima molto positivo in camerino e con lui è bello lavorare perché non perde mai, ma proprio mai, la calma. E' una persona equilibrata, molto serena, affronta le cose nel modo giusto. Ha anche un grande senso di responsabilità, è uno stacanovista perché è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via. Non si perde una prova, è sempre presente quando serve, è sensibile alle richieste di tutti, rispetta il lavoro di tutti e quindi è un piacere collaborare con lui.

Solitamente è Amadeus a dire cosa vuole indossare o si affida completamente?

Sì, si affida completamente, soprattutto quando bisogna fare servizi fotografici o promozione, nei cui look serve un po' più di creatività. In quei casi faccio una ricerca ampia, lavoro sui colori e sui brand che possano essere in linea per gli editoriali e le copertine. Anche in questo caso il suo stile è diverso da quello che ha nella vita di tutti i giorni. Comunque sì, si lascia molto consigliare se si fida.

Ci sono state occasioni in cui ti ha detto no o ci sono dei dettagli di stile che sono bannati dal palco di Sanremo per suo volere?

Certo, ci sono stati dei no e anche belli grossi. No al verde, non lo vuole mai, il viola è gradito evitare.

Amadeus in Gai Mattiolo a Sanremo 2023

Come mai?

Probabilmente è una cosa scaramantica sua personale e quindi la rispettiamo tutti. Ma la rispetta tutto il palco. Io coordino anche gli altri conduttori, tra le direttive che trasferisco ai personal stylist c'è anche quella di evitate per cortesia il verde perché è un colore che non è gradito. E' quella dose di sana scaramanzia che è diventata un rito, un sorta di rituale che porta avanti, quasi come un cornetto portafortuna.

Quanto tempo prima iniziate a lavorare su Sanremo? E quanto lavoro sartoriale ci è voluto per creare gli abiti?

È un lavoro lungo, iniziamo a fare la campagna promozionale a ottobre con il promo eccetera. Sui look iniziamo a lavorarci da novembre essendo tutti abiti custom made realizzati appositamente per l'occasione. Le camicie le facciamo fare su misura artigianalmente da una camiciaia, anche le scarpe le faccio fare da un artigiano marchigiano e sono fatte su misura con delle particolari attenzioni. Anche perché sai stare dentro un paio di scarpe per ore e ore, se non sono fatte ad hoc e non ti sono comode ti possono martellare il cervello.

Nel backstage di Sanremo con Amadeus c'è mai stato qualche imprevisto o qualche "incidente di stile"?

Qualche anno fa facevo fare per Amadeus le camicie con i bottoni gioiello. Lui questa cosa all'inizio l'ha accettata, anche per dare un minimo di cambiamento alle solite camicie che indossava. Poi si è reso conto che questa cosa gli creava un po' di pensiero: aveva paura che gli si sbottonassero i bottoni e quindi abbiamo eliminato quel dettaglio. Però sono riuscita a mantenere il punto sui gemelli, anche quelli lo infastidivano. Almeno quelli li ho mantenuti.

Amadeus con Giovanna Civitillo a Sanremo 2023

Segui anche Giovanna Civitillo per quanto riguarda i look di Sanremo 2024?

Giovanna la seguo per quanto riguarda i suoi interventi pomeridiani. Per il pomeriggio abbiamo scelto look super colorati e molto eleganti. Per quanto riguarda invece la sera l'aiuto nella ricerca degli accessori. Anche lei come Amadeus indosserà per le serate di Sanremo tutti abiti di Gai Mattiolo, scarpe di Loriblù e clutch di Ottaviani.