L’utopia di Rosa Chemical a Sanremo: con capezzoli in mostra e sex toy ci libera dalla paura dei giudizi Rosa Chemical ha stupito ancora una volta Sanremo con il look scelto per la finale: i suoi abiti raccontano un mondo dove ognuno è libero e non ci sono tabù.

A cura di Beatrice Manca

Tra le rivelazioni del Festival di Sanremo 2023 c'è sicuramente Rosa Chemical: il rapper è in gara con il brano Made In Italy e ha iniziato a far parlare di sé ancor prima di salire sul palco, per via di una polemica sulla "fluidità" sollevata dai deputati di Fratelli d'Italia. E lui, che della provocazione è maestro e artista, prima si è presentato sul palco con un look bondage in latex e poi ha esibito un sex toy duettando con Rose Villain. Per la finalissima, però, ha deciso di lasciare il segno in fatto di look con una camicia bianca che mostra i capezzoli. Non solo: ha lasciato tutti di stucco portando Fedez sul palco con sé e baciandolo davanti alla platea dell'Ariston.

Il look di Rosa Chemical per la finale

Rosa Chemical si è esibito di nuovo sul palco per la finalissima di Sanremo indossando una camicia bianca ‘spezzata' da due tagli sul petto che mettevano in mostra i capezzoli. Saranno felici i suoi fan del Fantasanremo, visto che è un dettaglio che fa accumulare i punti.

Rosa Chemical in Moschino per la finale di Sanremo

L'outfit era completato da cravatta e gonna in pelle nera, per rompere i tabù e le regole di genere. Ma a lasciare tutti senza parole è stato il finale dell'esibizione: Rosa Chemical è sceso in platea per twerkare davanti a Fedez, seduto in prima fila. Poi lo ha preso per mano e lo ha condotto sul palco, per schioccargli un bacio sulle labbra alla fine dell'esibizione.

Rosa Chemical e Fedez

Rosa Chemical porta la moda bondage all'Ariston

Breve riassunto delle puntate precedenti: Rosa Chemical ha 24 anni, è un rapper amato dai fan per lo stile trasgressivo e i testi crudi, ed è esploso l'anno scorso proprio sul palco dell'Ariston duettando con Tananai. Quest'anno ci torna da Big in gara, sfoggiando look strappati e borchiati firmati Moschino, un inno alla libertà oltre le etichette.

Rosa Chemical in Moschino

Dopo il look total black della prima sera con il corsetto, Rosa Chemical ha sfoggiato un completo viola, sempre Moschino, con guanti in latex. Segni particolari: i tatuaggi la manicure colorata con unghie lunghissime e scintillanti. Tutti i suoi look sono curati dallo stylist Simone Folli, che a Fanpage.it aveva parlato del suo stile "sfaccettato e dinamico".

Rosa Chemical in Moschino

Ma la vera provocazione è arrivata venerdì, durante la serata duetti, quando ha cantato sulle note di America insieme a Rose Villain. A metà dell'esibizione ha tirato fuori un plug anale, inneggiando alla libertà (e alla bellezza) del piacere.

Rosa Chemical in Moschino duetta con Rose Villain

Questo è il punto: Rosa Chemical non provoca per il gusto di farlo. Non scandalizza per il gusto di. Sul palco dell'Ariston porta se stesso e la sua utopia di un mondo libero, oltre i tabù, le etichette e le definizioni. Un mondo che non ha paura del sesso e dove ognuno è libero di esprimersi, senza giudizio. Per dirla con le sue parole: "Viva l'amore, viva il sesso, viva la libertà"