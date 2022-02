Rosa Chemical a Sanremo, chi è il rapper controcorrente e qual è il suo vero nome Arriva alla 72° edizione del Festival di Sanremo Rosa Chemical, il rapper “politicamente scorretto” che accompagnerà TANANAI nella serata delle cover.

A cura di Vincenzo Nasto

Rosa Chemical Sanremo 2022, foto di @gipsyboirosa

Siamo a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo e negli scorsi giorni sono stati annunciati gli artisti che parteciperanno alla serata cover: tra i molti nomi annunciati, ha sorpreso quello del giovane rapper torinese Rosa Chemical, che si esibirà con TANANAI. "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà è il pezzo designato dai due artisti per omaggiare una delle artiste più longeve della televisione italiana, scomparsa lo scorso 5 luglio 2021. Manuel Franco Rocati, vero nome di Rosa Chemical, è un rapper nato nel 1998 a Grugliasco, ma arrivato ben presto a Torino, dove ha cominciato la sua formazione artistica. Ha più volte ripetuto, nelle interviste e nei suoi brani, di essere "politicamente scorretto", di non aver preclusioni verso qualsiasi forma d'arte e di rappresentazione. Partito dal mondo dei graffiti, è diventato brevemente una delle voci più dissacranti del panorama urban torinese, poi nazionale, sia per il suo approccio libero alla scrittura, sia per i messaggi che ha continuato a rilanciare sui social. Dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni.

Chi è Rosa Chemical, la carriera e il successo di Polka

Manuel Franco Rocati, vero nome di Rosa Chemical, è un rapper nato nel 1998 a Grugliasco. Si affaccia per la prima volta nel mondo della musica nel 2018, quando con il suo personaggio Rosa Chemical, composto da Rosa, nome della madre, e Chemical in riferimento ai My Chemical Romance, pubblica su Spotify "Kurnikova". Solo nel 2019 avviene l'incontro con Greg Willen, produttore anche della Fsk, con cui pubblica il suo primo album "Okay Okay". L'esplosione arriva grazie a due brani in particolare: il primo è TikTok con il trapper romano Radical, che entra anche nella Viral 50 di Spotify. Il 6 marzo 2020 incomincia invece la saga "Polka", con un primo episodio con Radical e Tholonious, mentre il secondo arriva solo nel 2021 con Guè Pequeno ed Ernia. Il 2020 è anche l'anno di "Forever", preceduto da due singoli: "LOBBY WAY" e "BOHEME", mentre nel 2021 arriva la repack dell'album "Forever And Ever", in cui vengono aggiunti cinque singoli nuovi: tra questi anche "Britney ;-)" con Mambolosco e Radical.

La vita privata di Rosa Chemical: "Cosa mi piace sono fatti miei"

Anche se molto aperto sui social, soprattutto su Instagram dove per lunghi periodi di tempo ha condiviso la sua quotidianità con gli utenti, è difficile sapere qualcosa sulla vita privata di Rosa Chemical. Ha più volte parlato apertamente della sua sessualità, rilanciando anche la sua apertura mentale sull'argomento, come ha dichiarato in un’intervista a Rolling Stone: "Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto".

Rosa Chemical canta Raffaella Carrà con Tananai al Festival di Sanremo 2022

Arriverà da esordiente sul palco del Festival di Sanremo 2022 Rosa Chemical, che il prossimo 4 febbraio si esibirà con TANANAI in uno dei più celebri brani di un'icona nazionale: Raffaella Carrà. La showgirl e figura fondamentale nell'evoluzione della cultura televisiva italiana, scomparsa lo scorso 5 luglio 2021, sarà omaggiata con una cover di "A far l'amore comincia tu", che fa parte del 15° 45 giri della sua carriera. Distribuito nell'album "Forte forte forte" del 1975, le musiche sono state composte da Franco Bracardi, mentre arrangiamenti e orchestrazione sono di Danilo Vaona: il testo è di Cristiano Malgioglio. Il brano ha venduto più di 20 milioni di copie.