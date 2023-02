Rosa Chemical è single dopo la fine della storia con l’ex fidanzata Barbara Boscali Rosa Chemical, in gara al Festival di Sanremo 2023, è stato fidanzato per anni con Barbara Boscali. La loro storia è finita nel 2021 e, dopo la rottura, la ragazza ha pubblicato sui social un video che ha fatto parecchio discutere. Al momento, stando al suo profilo social, il giovane cantante sarebbe single.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosa Chemical è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati e sul palco dell'Ariston, dal 7 all'11 febbraio, porterà il brano dal titolo Made in Italy. Della sua vita privata al momento non si hanno molte informazioni, ma si sa che fino al 2021 è stato fidanzato con una ragazza di nome Barbara Boscali, con cui la storia è finita in modo burrascoso.

La storia d'amore finita con la ex Barbara Boscali e il video dopo la rottura

Il cantante, 24 anni, è stato fidanzato per diverso tempo con Barbara Boscali. La ragazza, come si intuisce dal suo nome sui social (Bibi_santi_91), è nata nel 1991 e oggi, oltre ad avere un profilo Instagram e TikTok, ha aperto anche uno suo canale su Onlyfans, accusata di essere la mandante dell'aggressione al trapper Simba La Rue. La loro storia d'amore è arrivata al capolinea nel 2021 e, dopo la rottura, la ragazza ha pubblicato un video in cui rendeva pubbliche alcune questioni private riguardo il suo (ormai ex) fidanzato. Nello specifico Barbara Boscali sosteneva che l'artista avesse frequentato un'altra subito dopo la loro separazione, parlando male di lei nonostante il sentimento che fino a quel momento li aveva uniti. La ragazza ha anche pubblicato alcuni screen delle conversazioni avute con Rosa Chemical, in cui lui diceva di amarla e di non voler stare con nessuna altra se non con lei.

Barbara Boscali, ex fidanzata di Rosa Chemical

La vita privata di Rosa Chemical oggi: nessuna fidanzata sui social

Dopo la burrascosa e chiacchierata rottura con la ex, non si hanno più notizie riguardo la vita sentimentale di Rosa Chemical. Sbirciando suo profilo Instagram, seguito da oltre 150mila follower, non ci sono scatti o indizi che facciano pensare che al momento abbia una nuova fidanzata o stia frequentando qualcuna. Quindi, stando solo ai social, il cantante di Polka sarebbe attualmente single.