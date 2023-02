“È il Festival dell’amore” e Rosa Chemical bacia Fedez sulla bocca a Sanremo 2023 Rosa Chemical durante la sua esibizione nella finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy ha trascinato Fedez sul palco e, terminato il brano, lo ha baciato sulla bocca appassionatamente.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosa Chemical durante la sua esibizione nella finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy ha trascinato Fedez sul palco e, terminato il brano, lo ha baciato sulla bocca appassionatamente. "Questo è il Festival dell'amore", il commento subito dopo. Solo ieri nella diretta Instagram improvvisata da Fedez a seguito del duetto con gli Articolo31, il noto rapper aveva confessato che Rosa Chemical gli aveva chiesto in privato foto dei piedi di sua moglie definendosi divertito dalla curiosa proposta, da lui del tutto condivisa.

Rosa Chemical trascina Fedez nella sua esibizione finale di Sanremo 2023

Rosa Chemical sul palco di Sanremo 2023 ha trascinato Fedez e lo ha reso protagonista, insieme a lui, dell'esibizione sulle note di Made in Italy. "Ti piace che sono perverso e non mi giudichi" ha cantato sul palco dell'Ariston l'artista in gara che durante la performance è sceso in platea, ha raggiunto il rapper e, prima gli ha twerkato sulle gambe, poi lo ha preso per mano e lo ha trascinato con sé sul palco. Il cantante a fine esibizione lo ha baciato appassionatamente sulla bocca prima di congedarlo.

Pioggia di punti al FantaSanremo per Rosa Chemical

Oltre ad aver regalato un momento memorabile per i telespettatori, sbanca punti anche al Fantasanremo. I giocatori che hanno puntato su lui, secondo un utente preparatissimo, hanno conquistato ben 160 punti grazie ai numerosi gesti dell'artista. Rosa Chemical indossava gli occhiali, poi una camicia con i capezzoli scoperti, anche con il twerk ha conquistato punti bonus, così come scendendo in platea. Infine +5 per il bacio a Fedez.