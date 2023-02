“Volevo baciare Coletta”, Fedez si spiega dopo Sanremo. Ferragni: “Sei ubriaco?”, la bomba su Anna Oxa Fedez apre uno show nello show. Con una diretta Instagram, il conduttore di Muschio Selvaggio si è aperto con i suoi followers, collegato dalla casa presa a Sanremo. “Ma sei ubriaco”, gli ha chiesto Chiara Ferragni, imbarazzata dalle sue domande intime. E dopo, su Anna Oxa: “Maleducata, alle prove ha saltato la fila”.

Fedez apre uno show nello show. Con una diretta Instagram, il conduttore di Muschio Selvaggio si è aperto con i suoi followers, collegato dalla casa presa a Sanremo. "Volevo baciare Stefano Coletta, non l'ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico", ha spiegato riferendosi al momento in cui è sceso dal palco, durante l'esibizione con gli Articolo 31, e ha dato un bacio sulla guancia a una signora seduta in platea.

L'imbarazzo di Chiara Ferragni: "Non dire queste cose"

La diretta è andata avanti con la richiesta continua di coinvolgimento della moglie Chiara Ferragni, che in un primo momento non è voluta entrare su IG perché era in pigiama e dopo qualche minuto ha deciso di accontentare il marito. Un piccolo momento casa Vianello, con botta e risposta, finché Fedez ha fatto allusioni molto intime e private: "Ti volevo dire pubblicamente che oggi è stato bello vederti dopo diversi giorni….", bloccato subito e ammonito dalla nota influencer. "Non devi dirle queste cose, ma sei ubriaco? Io ti saluto" ed è uscita dalla diretta senza passare dal via. Poco dopo, ha confessato ai suoi followers che Rosa Chemical è appassionato di una parte del corpo della moglie e gli avrebbe chiesto delle foto proprio dei piedi.

La ‘bomba' su Anna Oxa: "È stata maleducata"

Non contento, ha voluto ‘sganciare una bomba' tutta sanremese, alla domanda di Trash italiano sull'acqua gate di ieri sera.

Ti sparo una bomba su Anna Oxa, è stata davvero maleducata oggi. C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?

Ennesimo ammonimento di Chiara Ferragni, che gli ha scritto in privato e intimato di chiudere il discorso. "Non volevo fare polemica, dicevo solo come sono andati i fatti, non ho paura di dire la verità", così ha chiuso il discorso e si è scollegato, con il timore di essere nuovamente bacchettato dalla consorte e dalla mamma che in apertura gli aveva chiesto di smettere di bere.