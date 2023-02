“Lite dietro le quinte di Sanremo 2023, volati bicchieri d’acqua”: cosa sta succedendo Dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 si sarebbe scatenata una lite tra due Big in gara, con bicchieri d’acqua volanti. Le prime informazioni riportavano il coinvolgimento di due donne con iniziali A e M, con riferimento ad Anna Oxa e Madame. Fanpage.it apprende però che le cantanti sono totalmente all’oscuro dei fatti.

A cura di Gaia Martino

Si sarebbe scatenata una furiosa lite dietro le quinte del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023. È stata Deianira Marzano a lanciare l'indiscrezione: attraverso le sue Instagram stories, l'influencer del pettegolezzo online ha raccontato che "dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big". Ha svelato poi le iniziali dei protagonisti del battibecco: "A. e M.".

Foto di Deianira Marzano

Le ultime notizie sulla presunta lite dietro le quinte

Dalla sala stampa di Sanremo 2023 non sono emerse informazioni dettagliate, la redazione di Fanpage.it sta continuando a chiedere informazioni al riguardo: sino ad ora circolerebbe voce che i cantanti Big protagonisti dello scontro sarebbero due donne. Sui social corrono i nomi di Anna Oxa e Madame ma Fanpage.it ha appreso da fonti vicine alla cantante di Il bene nel male che "Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano".

Fonti vicine ad Anna Oxa, inoltre, precisano a Fanpage.it che nemmeno lei avrebbe mai incontrato la cantante. In più, si recherà all'Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro e men che meno il loro scontro.

IN AGGIORNAMENTO