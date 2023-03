Laura Pausini: “Non torno come big a Sanremo, va rispettata la gerarchia” Laura Pausini rifiuta l’idea di partecipare a Sanremo come cantante in gara, dal momento che esisterebbero delle gerarchie da dover rispettare.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laura Pausini non vuole tornare in gara al Festival di Sanremo. Questo è quanto ha affermato la cantante nel corso di una conferenza stampa, adducendo delle motivazioni piuttosto precise sul perché, quindi, non tornerebbe come concorrente al Festival della canzone italiana, dove è stata ospite già nel 2021.

Laura Pausini rifiuta l'idea di partecipare come cantante in gara

Secondo la cantante romagnola, reduce da una staffetta di concerti tra New York, Madrid e Milano per festeggiare i suoi trent'anni di carriera, ci sarebbe una "gerarchia" da tenere in conto e che, quindi, non renderebbe agevole la sua partecipazione alla kermesse. A questo proposito ha dichiarato:

Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista” questo è ciò che ha dichiarato.

La conduzione del Festival è ancora lontana

In questi anni non sono mancati nomi di artisti piuttosto noti sul palco dell'Ariston, dallo stesso vincitore Marco Mengoni a Giorgia, per citare solo quest'anno, ma diversi soprattutto nelle ultime edizioni sono stati i nomi di personaggi che hanno una carriera consolidata alle spalle. In relazione alla possibilità di avere un ruolo nella kermesse, inoltre, Laura Pausini aggiunge che, ora come ora, non se la sentirebbe nemmeno di condurla: