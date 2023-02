Il testo e il significato di Made in Italy, la canzone di Rosa Chemical a Sanremo 2023 Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”. Qui il testo e il significato.

Rosa Chemical esordirà da concorrente al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Made in Italy". L'autore torinese, di cui il vero nome è Manuel Franco Rocati, ha partecipato alla passata edizione della kermesse sanremese durante la serata delle cover, quando ospite di Tananai, rilessero assieme una delle più grandi hit di Raffaella Carrà: "A far l'amore comincia tu". "Made in Italy" di Rosa Chemical è stata scritta insieme a Paolo Antonacci e prodotta da d-whale, aka Davide Simonetta, che ha lavorato in passato anche con Fedez. Qui il testo e il significato di "Made in Italy".

Il testo di Made in Italy

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)

Il significato di Made in Italy

Sarà uno spettacolo per gli occhi, con luci e coreografie, ma non solo: Rosa Chemical si candida a essere una delle sorprese più interessanti del 2023 sanremese con "Made in Italy". Un trionfo citazionistico dell'autore torinese, che dopo essersi tolto la patina sanremese, raccoglie con una melodia elettronica tutti gli stereotipi moderni dell'essere italiani. Dalla reference "Tu vuo' fa l'americano" ai richiami a Celentano, Vasco Rossi e Leonardo da Vinci. Una fotografia di ciò che ha rappresentato Rosa Chemical nella scena rap italiana, come ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it. Un mondo che si apre a nuove traduzioni, e che nel finale va ad aggiungere una trombetta. Il messaggio principale del brano si nasconde nella strofa prima della chiusura finale, quando Rosa Chemical canta: "Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì, da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare il sesso (Made in Italy)".