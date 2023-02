Sanremo 2023: benvenuti nel look di Rosa Chemical dove tutto è libertà Rosa Chemical porta a Sanremo 2023 una canzone che parla di libertà. E di libertà oltre convenzioni ed etichette parlano anche i suoi look.

A cura di Giusy Dente

Rosa Chemical in Moschino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si intitola "Made in Italy" il brano che Rosa Chemical porta sul palco dell'Ariston. Il rapper è uno dei concorrenti più controversi del Festival di Sanremo 2023, chiacchieratissimo ancora prima di esibirsi. È infatti finito al centro di una polemica in Parlamento, per il testo della sua canzone, che parla di sessualità e libertà. Lui l'ha definita un inno contro il perbenismo e gli stereotipi, contro chi punta il dito nei confronti del "diverso" eleggendo la "normalità" a unica opzione possibile. Sicuramente si tratta di un testo provocatorio, proprio come provocatori sono i look dell'artista.

Lo stile di Rosa Chemical

Rosa Chemical torna all'Ariston in qualità di cantante in gara. Nell'edizione 2022 della kermesse si era esibito assieme a Tananai nella serata delle cover, sulle note di "A far l'amore comincia tu". Il rapper quest'anno porta al Festival di Sanremo il suo stile provocatorio, anticonformista e irriverente. La Maison Gucci in passato si era già accorta di lui, scegliendolo come modello queer, perfettamente allineato all'estetica fluida e genderless oltre ogni etichetta di Alessandro Michele, ex direttore creativo della Maison. Da circa un anno i look dell'artista sono curati dallo stylist Simone Folli. Intervistato da Fanpage.it l'esperto lo ha definito: "la star del Festival di Sanremo".

Rosa Chemical in Moschino

Rosa Chemical provoca sul palco dell'Ariston

Rosa Chemical non ha deluso le aspettative. Il debutto sanremese è firmato Moschino. L'artista ha puntato sul total black: giacca nera con spille da balia abbinata a pantaloni dello stesso colore, con corsetto di pelle e anfibi. Tocco di colore sulle unghie, colorate di rosa e occhiali scuri sul viso. Questo dettaglio costerà caro a chi lo ha inserito in squadra al FantaSanremo, visto che fa parte dei Malus. "Volevo dedicare questa canzone a chi almeno una volta nella vita si è sentito sbagliato, diverso" ha concluso sul palco.

Leggi anche Il testo e il significato di Due vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023