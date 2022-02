Rosa Chemical, il modello queer e con la passione per i tatuaggi arriva a Sanremo 2022 Nella serata delle cover di venerdì 4 febbraio debutta a Sanremo Rosa Chemical, rapper famoso per il linguaggio forte e lo stile fluido e anticonformista.

A cura di Beatrice Manca

La serata delle cover del Festival di Sanremo è tra le più amate e seguite perché i cantanti in gara sono affiancati da star internazionali o da artisti emergenti. Tra questi c'è Rosa Chemical, rapper dallo stile fluido che duetta con Tananai venerdì 4 febbraio sulle note di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati, ha 24 anni e in realtà è ben noto tra gli appassionati di musica underground: Rosa Chemical è uno dei nomi emergenti della scena rap e ha uno stile inconfondibile fatto di testi forti, tatuaggi, capelli colorati e look androgini. Non solo: è anche modello e ha lavorato con la casa di moda Gucci, che lo ha scelto per il suo spirito anticonformista, capace di andare al di là dei generi e delle convenzioni sociali.

Rosa Chemical

Lo stile queer di Rosa Chemical

Rosa Chemical ha uno stile personale davvero unico che punta molto sulla fluidità di genere, tra smalto colorato, gonne e make up. Anche il nome gioca tra femminile e maschile: Rosa è un omaggio alla madre, Chemical ricorda il gruppo My Chemical Romance. I suoi ritratti con abiti da donna fecero molto scalpore, ma la casa di moda Gucci lo ha scelto proprio per questo suo stile queer. Il look di Rosa Chemical è al di là dei generi e delle etichette e sposa l'estetica fluida e genderless del direttore creativo Alessandro Michele. Ha sfoggiato i capelli rosa, biondo platino, rossi e sperimenta continuamente con trucco, gioielli e accessori vistosi. In un'intervista a Vice Rosa Chemical ha spiegato: "Mi auguro che sia chiaro a tutti che l’estro possa essere palesato in molteplici aspetti, che prescindono dalla sessualità". Il rapper ha una vera e propria passione per la moda: è stato fotografato alle sfilate parigine di Lanvin e i suoi designer preferiti sono Burberry e Maison Margiela.

Rosa Chemical con la gonna, foto via Twitter

I tatuaggi di Rosa Chemical

Rosa Chemical ha moltissimi tatuaggi, di cui i più famosi sono sul volto e sulle mani. Sulla fronte, vicino all'attaccatura dei capelli, ha tatuato "1998", il suo anno di nascita. Sotto l'occhio invece ha un pipistrello, un simbolo del suo stile di vita "notturno"e lungo la mandibola ha una serie di simboli in verticale. Non solo: sullo zigomo ha anche un piercing con una pietra scintillante.

I tatuaggi sul viso di Rosa Chemical

Anche le mani sono interamente coperte d'inchiostro: sulle nocche ha il nome della madre, mentre sul dorso della mano destra ha una rosa dei venti, la ‘stella' con le punte usata durante la navigazione e in meteorologia. Sul dorso della mano sinistra, invece, ha una stilizzazione della morte, la figura del triste mietitore con cappuccio nero.

i tatuaggi sulle mani di Rosa Chemical, foto via Twitter

I tatuaggi proseguono anche sul resto del corpo: su entrambe le braccia ha disegni neri, mentre sulle gambe ha figure colorate che si arrampicano sui polpacci. Sulla pancia, ad esempio, ha tatuati due levrieri: una scelta che non ha un significato simbolico ma solo estetico. “All’inizio mi tatuavo seguendo un significato – ha spiegato in un'intervista a Repubblica – ma mi sono reso conto che quasi sempre, dopo un paio di settimane, me ne pentivo. Adesso il 99% dei tatuaggi che ho addosso sono solo un capriccio estetico e quindi, se mi piacciono i levrieri, mi tatuo i levrieri”. Cresce l'attesa per la sua esibizione a Sanremo 2022: Rosa Chemical è famoso per lo stile provocatorio e il linguaggio forte, come stupirà il pubblico dell'Ariston?