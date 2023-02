FantaSanremo 2023, quanti punti valgono i look dei cantanti sul palco Nel FantaSanremo ci sono diversi Bonus e Malus legati ai look degli artisti sul palco: si perdono o acquistano punti in base alle loro scelte di stile.

A cura di Giusy Dente

Elodie

È tempo di godersi il Festival di Sanremo 2023 e questo significa che è giunto anche il momento del FantaSanremo. Il gioco soprattutto negli ultimi due anni è diventato gettonatissimo e virale sui social, coinvolgendo tutt'Italia. Chi segue la kermesse da appassionato o da curioso, si diverte a giocare e a sfidare gli amici con la propria squadra. Il FantaSanremo consiste proprio in questo: ogni partecipante ha a disposizione 100 Baudi per costruire una squadra di 5 artisti, 5 cantanti in gara. I punti, proprio come nel FantaCalcio, vengono attribuiti in base a diverti criteri. Ci sono Bonus e Malus assegnati sulla base di ciò che gli artisti fanno sul palco, di ciò che dicono, di come si posizionano in classifica e di come si vestono. Ebbene sì, anche le scelte di stile hanno il loro peso nel FantaSanremo.

Quali sono i look che regalano bonus al FantaSanremo

Alcuni dei Bonus presenti nel regolamento del FantaSanremo 2023 hanno a che fare coi look dei cantanti in gara, con le loro scelte in fatto di stile, di abiti, di accessori. Nello specifico:

la "scapezzolata" vale tra 10 e 20 punti, 1o per ogni capezzolo in vista;

l'ombelico scoperto fa acquisire 5 punti, che salgono a 10 se c'è un piercing;

l'artista che sale sul palco mascherato dona a chi lo ha in squadra 10 punti;

+10 punti per la "scapezzolata" di gIANMARIA

vale un punto la presenza di un fiore tra i capelli, sia esso vero o finto;

un outfit luminoso (via libera a fili di lurex, glitter, cristalli, paillettes) vale 5 punti;

chi si veste di total white regala 10 punti;

viene premiato con 5 punti l’artista che canta con gli occhiali da sole.

+5 punti per l’outfit scintillante di California dei Coma_Cose

I Malus: le scelte di stile che fanno perdere punti

Attenzione, perché non tutte le scelte di stile sono positive e meritevoli di punti. Ci sono anche alcuni elementi che, viceversa, i punti li fanno perdere. Figurano tra i Malus:

5 punti in meno se l'artista si esibisce col cappello;

addirittura 20 punti in meno se involontariamente il vestito si strappa proprio nel bel mezzo dell'esibizione;

ben 25 punti in meno per la caduta del parrucchino o lo spostamento del riporto.