FantaSanremo 2023: bonus e malus legati al look e cantanti che potrebbero dare più punti Cosa indosseranno i cantanti a Sanremo 2023? Le scelte sul palco dell’Ariston influenzeranno anche la classifica del Fantasanremo. Ecco chi tenere d’occhio.

La "scapezzolata" di Achille Lauro a Sanremo 2022

Quello che era iniziato come un piccolo gioco tra amici in un bar di paese nelle Marche si è trasformato in una competizione capace di coinvolgere l'Italia intera. Il FantaSanremo come suggerisce il nome (sulla scia di Fantacalcio) è il game collegato alla kermesse canora giunta quest'anno alla 73esima edizione. Si basa sulla creazione di una squadra di cinque cantanti, con un capitano: nel corso delle serate sanremesi si accumulano o si perdono punti a seconda delle loro performance e delle loro azioni sul palco del Festival. C'è un dettagliato regolamento messo a punto dagli organizzatori e condiviso sul sito ufficiale. Bonus e malus vengono attribuiti anche in base alle scelte di stile degli artisti, che possono condizionare l'andamento della classifica.

FantaSanremo 2023: bonus e malus legati ai look

La gara canora più attesa dell'anno sta per iniziare e con essa anche il FantaSanremo. Il fantasy game collegato al Festival di Sanremo è ormai una tradizione, un passatempo sempre più consolidato tra gli appassionati della kermesse. Proprio in questi giorni sono in corso le ultime iscrizioni: in tanti sono alle prese con la creazione della propria formazione.

Darden D’Amico con gli occhiali a Sanremo 2022

Come creare una squadra vincente? Ovviamente ci sono considerazioni diverse da fare: l'ideale è bilanciare gli artisti che hanno probabilità di vittoria e quelli magari meno forti in termini di classifica finale, ma capaci di regalare molti punti. Le scelte in fatto di abbigliamento sono un indice da tenere presente, visto che proprio i look degli artisti in gara sono oggetto di bonus e malus.

Rkomi a Sanremo 2022 è sceso sul palco dell’Ariston con una maschera nera poi tolta

Vediamo alcuni esempi:

la "scapezzolata" ossia i capezzoli in vista regalano +20 punti (+1o per ogni capezzolo);

regalano +20 punti (+1o per ogni capezzolo); l' ombelico scoperto vale +5 punti, +10 se c'è un piercing;

vale +5 punti, +10 se c'è un piercing; +10 punti se l'artista indossa una maschera sul palco;

sul palco; un fiore vero o finto tra i capelli vale +1;

tra i capelli vale +1; -5 punti se il cantante canta col cappello ;

; attenzione allo strappo involontario dell'abito , che fa perdere -20 punti;

, che fa perdere -20 punti; -25 punti per la caduta del parrucchino o lo spostamento del riporto.

Noemi mostra l’ombelico a Sanremo 2022

A questi punti se ne sono aggiunti di nuovi nel regolamento del 2023 e cioè:

un outfit luminoso (quindi con lustrini, glitter, paillettes, lurex, decorazioni scintillanti esclusi i gioielli) vale +5 punti;

(quindi con lustrini, glitter, paillettes, lurex, decorazioni scintillanti esclusi i gioielli) vale +5 punti; il look total white vale +10 punti.

C'è poi un bonus speciale, dedicato a un cantante in gara lo scorso anno. Si chiama proprio Bonus Dargen e premia con +5 punti l’artista che indossa sul palco gli occhiali da sole proprio come aveva fatto lui. Ancora sconosciuti sono i bonus a sorpresa, settimanali e giornalieri.

Elisa in total white a Sanremo 2022

Quali cantanti potrebbero ottenere più bonus

In base ai bonus e malus di quest'anno, ci sono senza dubbio alcuni cantanti che potrebbero regalare particolari soddisfazioni in termini di punteggio. I Cugini di Campagna, per esempio, sono soliti esibirsi con colorati e scintillanti outfit coordinati: anche sul palco dell'Ariston potrebbero portare i loro amati lustrini e paillettes. Attenzione a Elodie e Levante, due icone di stile del momento, sempre al passo con le tendenze: l'ombelico in vista potrebbe essere un must dei loro look sanremesi.

Ana Mena brilla a Sanremo 2022

L'anno scorso i punti-ombelico sono stati regalati, per esempio, da Noemi e Achille Lauro. Più minimal e sofisticato è lo stile di Giorgia, che potrebbe puntare sull'eleganza del bianco (il colore ha caratterizzato tutti i look di Elisa l'anno scorso). Occhi puntati anche su Ariete che potrebbe regalare delle sorprese con i suoi outfit genderless semplici e puliti. Anna Oxa è un'artista camaleontica, abituata a stupire e provocare e potrebbe anche salire sul palco con gli occhiali da sole.