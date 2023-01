Ariete porta la moda genderless a Sanremo 2023: la libertà di uno stile senza etichette La cantante Ariete debutta a Sanremo a soli vent’anni, portando una ventata di freschezza: il suo stile non è mai banale, né scontato. Anzi.

A cura di Beatrice Manca

La sigaretta accesa tra le dita, il berretto di lana, le sneakers. Bastano poche pennellate a evocare l'inconfondibile stile di Ariete, la cantautrice rivelazione che ha conquistato un posto tra i big di Sanremo 2023 a soli vent'anni. Ariete è in gara con il brano Mare Di Guai, scritto insieme a Calcutta, e sarà una ventata di freschezza all'Ariston grazie al suo stile pulito e senza sforzo.

Lo stile della cantante Ariete

La nuova leva dell'indie pop conquista l'Ariston: Ariete ha conquistato un'intera generazione con la sua musica e il suo stile minimal e genderless. Arianna Del Giaccio (questo il nome dietro lo pseudonimo) ama lo stile casual e rilassato di felpe, t-shirt sportive e pantaloni oversize. La sua firma di stile sono le sneakers, preferibilmente Vans, che completano tutti i suoi look.

Ariete

Attenzione però: casual non significato scontato, anzi. Ariete, nella semplicità di jeans e t-shirt, non è mai banale. C'è sempre un dettaglio ricercato: la collana di perle sotto al colletto, i maglioni con stampa manifesto, le silhouette oversize e lo stile sporty che strizza l'occhio agli anni Ottanta e ai suoi colori acidi.

Leggi anche Mahmood e Blanco superano ogni tabù alla finale di Sanremo: gonna e trasparenze sono un manifesto di stile

Ariete

Sarebbe ingiusto definire il suo stile tomboy: Ariete porta sul palco la freschezza di una ragazza di vent'anni che rifiuta ogni etichetta e ogni stereotipo. Nelle foto con cui ha annunciato la partecipazione a Sanremo ha sfoggiato raffinati look monocromo dalle linee fluide e over, una linea che probabilmente seguirà sul palco dell'Ariston. E noi ce lo auguriamo: un sospiro di sollievo tra una paillette e l'altra.

Ariete

La passione di Ariete per i cappellini di lana

Ariete ha fatto della semplicità la sua cifra distintiva: la pulizia della sua voce si riflette in un'estetica minimal (ma con quella sigaretta così parisienne, così vissuta) anche in fatto di beauty. Pochissimo make up, gioielli ridotti al minimo e i capelli neri tagliati corti e al naturale, con qualche riccio ribelle che sfugge alla presa dell'onnipresente cappellino. Ariete ha una vera e propria passione per i beanie, gli zuccotti in lana, che indossa con le cuffie. Occasionalmente si concede un basco o un cappellino da baseball, ma insomma, il cappellino c'è sempre. E siamo sicuri che ci sarà pure sul palco di Sanremo.