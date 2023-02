Ariete e i messaggi nascosti sugli abiti di Sanremo: dai cuori ai dischi spezzati La cantante Ariete ha portato al Festival il suo stile genderless e la purezza della sua voce: i suoi abiti nascondevano messaggi e dettagli pieni di significato.

A cura di Beatrice Manca

Tra le rivelazioni del Festival di Sanremo 2023 c'è la cantante Ariete, che ha debuttato all'Ariston con il brano Mare Di Guai. L'artista, famosa per lo stile genderless e ricercato, durante la kermesse canora ha sfoggiato completi oversize, blazer con bermuda e giacche in pelle. I suoi look nascondevano dettagli carichi di significato: avete notato il ciondolo a forma di cuore? O i cristalli ‘musicali' del look della finale?

Il completo di Ariete con i pezzi di disco

La cantante Ariete nel corso delle puntate ha sfoggiato ricercati look firmati Marni, tra blazer in pelle, completi oversize con i bermuda e cravattini fucsia, sfoggiati durante il duetto con Sangiovanni. Sul palco ha sempre tenuto il cappellino, la sua firma di stile, tranne in una serata (e ancora una volta c'entrava il Fantasanremo). Tutti i look sono curati dallo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso di Mengoni ed Elodie.

Ariete in Marni alla finale di Sanremo

Per la finale di Sanremo l'artista ha indossato un completo scuro oversize impreziosito da applicazioni di cristalli. Alcuni, ha svelato Ariete, erano pezzi di disco "rotti" e ricamati su giacca e pantaloni. Una scelta dal significato simbolico: portare l'esperienza di Sanremo, e la musica, sempre con sé.

Ariete in Marni

Il significato della collana con il cuore di Ariete

Anche il look della serata di giovedì di Ariete nascondeva un messaggio particolare. Per la terza serata l'artista ha scelto un total look Marni composto blazer boxy, squadrato e oversize, camicia celeste e una gonna-pantalone con orlo sfrangiato. Il look era completato da un ciondolo maxi a forma di cuore con un messaggio inciso.

Ariete in Marni durante la terza serata

La collana è in realtà una catena a cui è appeso un cuore in metallo battuto dove sono incise le parole Forget Me Not. In italiano potremmo tradurlo come Non ti scordar di me: si tratta proprio del fiore celeste, simbolo delle promesse degli innamorati. Come suggerisce il nome infatti il piccolo fiore simboleggia fedeltà e si usa per ricordare chi è lontano.

Il ciondolo Marni "Forget Me Not"

Il brand Marni aveva dedicato un'intera collezione di gioielleria al non ti scordar di me, incidendolo su ciondoli, anelli e orecchini a forma di cuore: alcuni di questi sono disponibile sui siti specializzati in second hand e vintage di lusso.

Il ciondolo di Ariete, foto via Instagram

Il messaggio di Ariete: "Tutti possono indossare tutto"

Ariete è una paladina della moda genderless e dell'inclusività e lo ha dimostrato durante la serata finale, quando con la voce rotta dall'emozione, ha spiegato il suo look: "Ci tenevo molto a indossare quest'abito – ha detto – per dimostrare che tutti possono indossare tutto". Un messaggio per il superamento delle distinzioni di genere e le rigide etichette in cui spesso siamo ingabbiati. Gonne, pantaloni e accessori non hanno genere: la moda è libertà.