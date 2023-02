Sangiovanni e Ariete in coordinato a Sanremo: per la serata cover con pantaloni over e cravatte fucsia Sangiovanni è tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2023, anche se partecipa solo come ospite. Dopo l’esibizione con Morandi, è tornato all’Ariston per la serata delle cover, esibendosi in duetto con Ariete in Centro di gravità permanente con tanto di look coordinato al suo.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è tra le più seguite degli ultimi anni, tanto che ogni puntata riesce a raggiungere un nuovo record in fatto di share. La quarta serata, quella dedicata ai duetti, è in assoluto la più attesa, visto che, oltre a Chiara Francini nei panni di co-conduttrici, vede i Big in gara esibirsi in esclusive cover al fianco di alcuni ospiti speciali da loro scelti. Ad aprire le danze è Ariete: dopo aver presentato l'inedito Mare di guai nelle scorse serate, ora ha deciso di ricordare Franco Battiato con Centro di gravità permanente. Chi ha voluto accanto a lei sul palco dell'Ariston? Sangiovanni, amica e collega che già ieri ha conquistato il pubblico in coppia con Gianni Morandi.

Sangiovanni torna a Sanremo 2023

Lo scorso anno Sangiovanni ha spopolato con la sua Farfalle, in questo 2023 è tornato all'Ariston in una nuova veste, quella di ospite speciale. Ieri insieme a Gianni Morandi ha presentato la nuova hit Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte e lo ha fatto con uno stile tutto nuovo. Niente più abiti oversize e dettagli genderless, ha preferito lasciare spazio all'eleganza senza tempo con un completo doppiopetto di velluto. Per l'esibizione di coppia con Ariete ha puntato tutto su un look coordinato al suo. I due sono apparsi in versione gemelli con dei completi eleganti e scuri, ispirandosi al look iconico che Battiato sfoggiava nel video della canzone (con tanto di sedia a dondolo).

I look ispirati a Battiato di Ariete e Sangiovanni

I look coordinati per la cover di Battiato

Ariete e Sangiovanni hanno puntato tutto sullo stile classico per rendere omaggio al maestro Franco Battiato, anche se hanno declinato gli outfit con qualche tocco super originali. Sebbene le giacche fossero "tradizionali", i pantaloni dei loro completi erano over e lunghi fino alla caviglia, tanto da sembrare delle gonne. Per completare il tutto hanno scelto camicia bianca, cravatta fucsia, mocassini e calzettoni a quadri. Ariete, inoltre, non ha rinunciato al cappellino, tratto distintivo del suo stile che però le ha fatto perdere qualche punto al Fantasanremo. Insomma, i due hanno dato il via "col botto" alla serata cover, dando prova di essere icone di stile moderne e sempre sul pezzo.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023