La trasformazione di Sangiovanni a Sanremo 2023: addio felpe, ora indossa lo smoking da damerino Sangiovanni torna all’Ariston con un nuovo look e duetta con Gianni Morandi sulle note di ‘Fatti mandare dalla mamma’

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il completo di velluto, la giacca in doppiopetto, i capelli pettinati con la gelatina da una parte: è proprio lui, Sangiovanni! Il cantante di Amici torna a Sanremo con un look completamente rivoluzionato da vero damerino per il duetto con Gianni Morandi.