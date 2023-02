Perché Ariete non indossa il cappello al Festival: c’entra il Fantasanremo Per quale motivo Ariete è salita sul palco del Festival di Sanremo senza cappello? C’entra il Fantasanremo: ecco il dettaglio di stile nascosto nel suo look della prima serata.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo e fin dall'inizio è stata ricca di sorprese, dalla presenza del Presidente Mattarella al monologo di Benigni. Nella prima serata Amadeus ha deciso di lasciarsi affiancare non solo da Gianni Morandi ma anche da Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che ha fatto il suo debutto in tv. I veri protagonisti dell'evento sono però i Big in gara, 14 di loro presentano il loro brano inedito questa sera e già sono moltissimi coloro che si lanciano nel "toto-classifica". Tra i cantanti che si sono esibiti c'è Ariete, la giovanissima cantautrice sbarcata all'Ariston per la prima volta con Mare di guai. Fin da quando è apparsa sulla temuta scalinata in molti hanno notato un dettaglio di stile originale: perché non indossava il cappello?

Il look di Ariete nella prima serata di Sanremo 2023

Già sul green carpet aveva puntato su un maxi trench di pelle Marni, per la sua prima volta sul palco dell'Ariston Ariete si è affidata ancora una volta alla Maison (sotto consulenza dello stylist Lorenzo Posocco). Ha scelto un look della collezione Primavera/Estate 2023 caratterizzato da pantaloni over, camicia bianca XXL e giacca in pelle rosso fuoco. Niente tacchi, ha preferito degli anfibi raso terra, mentre per quanto riguarda i capelli, ha optato per l'effetto bagnato con la frangia che le copriva la fronte. Ha inoltre osato con un trucco dai dettagli scintillanti e non ha rinunciato al piercing al setto.

Ariete in Marni

Ariete è la regina del Fantasanremo

Completi oversize, pantaloni cargo e cappotti XXL: Ariete è fedele al suo stile genderless e glamour fin dai primi anni della sua carriera. Sul palco dell'Ariston ha però rinunciato a un accessorio simbolo del suo stile, il cappellino di lana. Il motivo è molto semplice: sta partecipando al Fantasanremo e, per evitare di far perdere punti a coloro che l'hanno scelta nella propria squadra, lo ha tolto, visto che salire sul palco dell'Ariston con un cappello dà una penalità. Ariete, inoltre, con il "Batti il cinque" con Morandi ha guadagnato ben 10 punti. Insomma, al momento è in assoluto lei la regina del Fantasanremo.